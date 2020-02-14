Российские туристы подтвердили, что пассажиры лайнера Westerdam начали спускаться на берег в Камбодже

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:52:51+03:00

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Пассажиров круизного лайнера Westerdam начали высаживать на берег в Камбодже. Это единственная страна, которая разрешила заход корабля в свой порт. До этого экипаж получил отказы от пяти стран: Японии, Таиланда, Таиваня, Филиппин, острова Гуам. Все изза рисков распространения коронавируса. Хотя ни у одного из 1455 пассажиров и 802 членов экипажа коронавирус не подтвержден.

Но блуждали в море в ожидании разрешения пристать к берегу они не случайно – 1 февраля круизный лайнер делал остановку в Гонконге. Во время захода в порт на борт могли подняться зараженные коронавирусом люди. Поэтому в ряде отказавших стран просто испугались, что пассажиры могут быть заражены, хотя тесты на вирус и отрицательные – в инкубационный период заболевание также м=передается от человека к человеку.

Корабль больше недели не мог причалить к берегу – разрешение никто не давал, пока не откликнулись власти Камбоджи.

- Ночью 116 человек уже отправили, сейчас массовая выгрузка идет. К нам прилетал премьер-министр Камбоджи на вертолете", - рассказал россиянин,- рассказал ТАСС один из пассажиров корабля Алексей Дмитриев.

На борту находится 15 россиян. Ожидается, что на Родину их отправят до конца текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU