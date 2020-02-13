Эвакуированных пассажиров с карантинного лайнера Diamond Princess поселят в спецквартиры

Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в 24 странах. Чтобы распространение инфекции не обернулось мировой пандемией, многие государства идут на беспрецедентные меры. Так, круизному лайнеру Westerdam запретили заходить в свои порты пять стран: Япония, Таиланд, Тайвань, Филиппины и даже американский остров Гуам. Это при том, что на борту корабля нет ни одного заболевшего! А среди пассажиров - лишь у одного паспорт КНР.

Виной всему маршрут, по которому следовал лайнер. 1 февраля Westerdam вышел из Гонконга, а там на его борт могли подняться инфицированные пассажиры. Поэтому корабль блуждает по морям, выжидая две недели (в течение этого срока у заболевшего новым коронавирусом должны проявиться симптомы).

Единственной страной, которая разрешила лайнеру причалить, стала Камбоджа. Сотрудники погранслужбы уже поднялись на борт и собрали у круизников паспорта, чтобы проставить визы тем, кто планирует вылететь на родину из Пномепеня. При этом, было решено часть пассажиров все-таки проверить на наличие вируса.

Единственной страной, которая разрешила лайнеру Westerdam причалить, стала Камбоджа.Фото: REUTERS

Среди 2,2 тысяч человек на корабле есть 15 россиян. Организаторы круиза пообещали до 15 февраля отправить их домой. Чувствуют они себя хорошо.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов японского города Йокогама, достигло 218 человек. Еще у 43 пассажиров (все они старше 70 лет) и одного члена экипажа подтвердился вирус. Врачи эвакуировали их с корабля и доставили в больницу.

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като сообщил журналистам, что пять круизников, отправленных в клиники ранее, находятся в тяжелом состоянии. Они помещены в отделение интенсивной терапии и находятся под постоянным наблюдение врачей.

Утром в пятницу японские власти планируют начать эвакуацию с корабля пассажиров старше 80 лет. Таких насчитывается более 220 человек. Врачи уверены, что в условиях карантина, пожилым людям находиться в корабельных каютах крайне не комфортно и даже опасно. Также спуститься на берег разрешат пассажирам, в чьих каютах отсутствуют окна.

Всех этих людей японские медики проверят на наличие коронавируса. Если результаты будут отрицательными, круизников разместят до конца карантинного периода (до 19 февраля) в специальных квартирах, предоставленных правительством Японии.

Утром в пятницу японские власти планируют начать эвакуацию с корабля пассажиров старше 80 лет.Фото: REUTERS

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Китае число умерших от коронавируса за сутки выросло в 2,5 раза

В китайской провинции Хубэй, откуда начал свой путь новый вид коронавируса, жертвами смертельной инфекции стали уже 1310 человек. Всего за одни сутки от вируса COVID-2019 умерло 242 человека. Это самый высокий показатель смертности за весь период эпидемии. Прошлый антирекорд был зафиксирован 10 февраля — 103 летальных случая.

На четверг в мире зафиксировано 60 тысяч случаев заражения китайской заразой, из них — более 48 тысяч — в провинции Хубэй.

Почему за одни сутки число зараженных и умерших значительно возросло: 11 февраля объявили о 1,6 тысячах новых заболевших, а 12 февраля — уже о 15 тысячах? Власти Китая объяснили разницу в цифрах. Резкий скачок связан с тем, что врачи в провинции Хубэй стали применять новый стандарт классификации и диагностики. Теперь в статистику будут включать не только пациентов, у которых был выявлен штамм коронавируса, но и тех, у кого наблюдаются характерные коронавирусу симптомы и признаки легочной инфекции.

К слову, только у 107 из 242 пациентов, скончавшихся за минувшие сутки, был поставлен официальный диагноз «коронавирус».

Шокированное рекордным ростом смертности, международное научное сообщество обвинило власти Китая в искажении данных. Британский эпидемиолог Нэйл Фергюсон заявил, что китайские медики смогли выявить только 5% заболевших. И речь идет только о самых сложных случаях. Несовершенная тестовая система диагностирует коронавирус лишь у 25-45% пациентов, у которых наблюдаются характерные симптомы. При этом медики не проводят проверку тех людей, у кого есть незначительное ухудшение самочувствия. А о тех, у кого симптомы отсутствуют вовсе, речь вообще не идет. А ведь именно эти люди могут стать переносчиками нового коронавируса, уверена британский вирусолог Натали МакДермотт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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Медучреждение, рассчитанное на 200 мест, откроют на базе строящегося роддома. Оно будет расположено в уезде Сишуй, где на сегодняшний день выявлено более 2,6 тысяч заболевших коронавирусом. (подробности)