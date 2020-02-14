ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ИГ* 25 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Подмосковья, который перечислял средства на счета террористической организации "Исламское государство"*.
Согласно данным спецслужб, за все время мужчина успел отправить боевикам около 25 миллионов рублей. Он является одним из членов законспирированной ячейки. О судьбе его соучастников не сообщается.
Операция по пресечению деятельности финансиста проводилась сотрудниками ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД.
"При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность", - сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". 51-летний житель Московской области остается главным фигурантом расследования, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года предполагаемого финансиста террористов задержали в Дагестане. Он перечислял деньги боевикам в Сирию, прикрываясь благотворительностью.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ФСБ показала видео задержания финансиста ИГ в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU