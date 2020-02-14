2020-02-14T11:12:22+03:00
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ИГ* 25 млн рублей

Мужчина является одним из членов законспирированной ячейки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФСБ России задержала жителя Московской области, который собирал деньги для боевиковФСБ России задержала жителя Московской области, который собирал деньги для боевиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Подмосковья, который перечислял средства на счета террористической организации "Исламское государство"*.

Согласно данным спецслужб, за все время мужчина успел отправить боевикам около 25 миллионов рублей. Он является одним из членов законспирированной ячейки. О судьбе его соучастников не сообщается.

Операция по пресечению деятельности финансиста проводилась сотрудниками ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД.

"При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность", - сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". 51-летний житель Московской области остается главным фигурантом расследования, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года предполагаемого финансиста террористов задержали в Дагестане. Он перечислял деньги боевикам в Сирию, прикрываясь благотворительностью.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ФСБ показала видео задержания финансиста ИГ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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