ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ* в Подмосковье
В Московской области задержали члена законспирированной ячейки, который вместе с сообщниками собирал деньги и отправлял их на счета террористической организации "Исламское государство"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Согласно данным спецслужб, житель Подмосковья передал боевикам в общей сложности около 25 миллионов рублей.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.
Сайт kp.ru писал, что операция по пресечению деятельности ячейки проводилась силовиками совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России. В отношении 51-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности ".
При обыске у него в квартире изъяты телефоны, банковские карты и документы, подтверждающие факт совершения преступления. О судьбе других членов ячейки не сообщается.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ФСБ показала видео задержания финансиста ИГ в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU