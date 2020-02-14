2020-02-14T11:34:36+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ* в Подмосковье

Мужчина вместе с сообщниками собирал деньги и отправлял их боевикам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В квартире задержанного провели обыскВ квартире задержанного провели обыскФото: скриншот с видео
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В Московской области задержали члена законспирированной ячейки, который вместе с сообщниками собирал деньги и отправлял их на счета террористической организации "Исламское государство"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Согласно данным спецслужб, житель Подмосковья передал боевикам в общей сложности около 25 миллионов рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Сайт kp.ru писал, что операция по пресечению деятельности ячейки проводилась силовиками совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России. В отношении 51-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности ".

При обыске у него в квартире изъяты телефоны, банковские карты и документы, подтверждающие факт совершения преступления. О судьбе других членов ячейки не сообщается.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ФСБ показала видео задержания финансиста ИГ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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