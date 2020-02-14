2020-02-14T12:36:52+03:00
Политика

В Госдуме назвали «хорошим признаком» панику в Пентагоне относительно российского оружия

В военном ведомстве США признают необходимость модернизации ядерной триады
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили беспокойство США относительно российского гиперзвукового оружияВ Госдуме оценили беспокойство США относительно российского гиперзвукового оружияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пентагон заявил о необходимости модернизации ядерной триады на фоне развития российских гиперзвуковых ракет «Авангард». В Госдуме услышали данное предложение и отметили, что американские военачальники паникуют из-за отставания от России по разработкам гиперзвукового оружия. В этом уверен депутат Госдумы Павел Дорохин.

Он отмечает, что повышенное внимание США к отечественному вооружению связано с «состоянием шока» Пентагона по причине наличия его у России.

- Они опоздали. США долгое время говорили, что у них доктрина с учетом молниеносного ядерного удара на основе гиперзвукового оружия, которое еще находилось в разработке. К тому времени Россия уже успела его разработать и поставить на вооружение. Сейчас они будут под предлогом угрозы России и Китая выбивать деньги, чтобы достичь результатов таких же как у нас. Я думаю, что когда наш вероятный противник про нас так отзывается, то это хороший признак, - заявил Дорохин ФАН.

Он отметил, что на фоне волнений США не стоит забывать, что Россия никогда никому не угрожала.

- А вот США высказывали мысль о глобальном ударе по нашим вооружениям. А получается, что мы в состоянии ударить быстрее их, - заключил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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