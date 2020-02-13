2020-02-13T23:06:19+03:00
Политика

В Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии

Александр Шерин отметил, что пока Россия единственная страна, обладающая таким вооружением
Елена АКИМОВА
Поделиться:
США заявили об испытаниях нового гиперзвукового оружияСША заявили об испытаниях нового гиперзвукового оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Госдуме оценили заявление главы Стратегического командования Вооружённых сил США адмирала Чарльза Ричарда. Он заявил о старте испытаний гиперзвукового оружия. Мероприятия намечены на 2020 год.

Слова командующего прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий отметил, что в мире существует конкуренция по данному вопросу между Россией, США и Китаев, но пока только «Россия — единственная страна в мире, которая обладает подобными видами вооружения». И имеет «уникальные и самостоятельные технологии, благодаря которым не будет стоять на месте».

Учитывая эти факторы США в данном вопросе «будут догоняющими», заявил депутат.

- Мы продемонстрировали свою ракету и уже поставили на вооружение. Американцы же только говорят об испытаниях, — прокомментировал Шерин RT.

Ранее сообщалось, что США готовятся к испытаниям нового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии
По американской военной базе в Ираке нанесли ракетный удар
"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давлении
Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США