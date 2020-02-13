В Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии

13 Февр. 2020 2020-02-13T23:06:19+03:00

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В Госдуме оценили заявление главы Стратегического командования Вооружённых сил США адмирала Чарльза Ричарда. Он заявил о старте испытаний гиперзвукового оружия. Мероприятия намечены на 2020 год.

Слова командующего прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий отметил, что в мире существует конкуренция по данному вопросу между Россией, США и Китаев, но пока только «Россия — единственная страна в мире, которая обладает подобными видами вооружения». И имеет «уникальные и самостоятельные технологии, благодаря которым не будет стоять на месте».

Учитывая эти факторы США в данном вопросе «будут догоняющими», заявил депутат.

- Мы продемонстрировали свою ракету и уже поставили на вооружение. Американцы же только говорят об испытаниях, — прокомментировал Шерин RT.

Ранее сообщалось, что США готовятся к испытаниям нового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU