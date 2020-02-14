СК возбудил дело об избиении подростков, просивших забрать их в детдом
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков 14 и 16 лет.
Сайт kp.ru писал, что брат с сестрой обратились в одну из столичных поликлиник и попросили забрать их из семьи. Дети рассказали, что родители постоянно их избивают и показали многочисленные синяки.
По данным следствия, несовершеннолетние москвичи систематически подвергались физическим и психическим истязаниям. Это продолжалось как минимум несколько лет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)", - сообщается на сайте ведомства.
Оба ребенка остаются в больнице. У девочки помимо гематом обнаружили сотрясение мозга. Мать подростков уже доставили в отдел. Отца все еще ищут. Родители отрицают, что избивали сына и дочь. По их словам, школьники просто решили отомстить за то, что у них отобрали карманные деньги.
Правоохранители планируют проверить условия проживания детей, а также работу сотрудников органов опеки. Пока же сами ребята утверждают, что им будет лучше в детдоме.
ИСТОЧНИК KP.RU