Замглавы минфина Сергей Сторчак покидает пост

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:12:32+03:00

Сергею Сторчаку в июне 2019 года исполнилось 65 лет - это предельный возраст для работы на государственной службе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сергей Сторчак покидает пост заместителя министра финансов. Постановления главы правительства о его увольнении пока нет, однако решение принято и будет официально объявлено в скором времени.

Место нового заместителя главы министерства финансов может занять Тимур Максимов - замглавы Минэкономразвития. Об этом сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Сергею Сторчаку исполнилось в июне 2019 года 65 лет - это предельный возраст для работы на государственной службе по действующему законодательству, однако срок работы может быть продлён по решению премьер-министра, что сделал Дмитрий Медведев летом 2019 года.

В Министерстве финансов Сторчак курирует международные финансовые отношения, взаимодействие с международными финансовыми институтами, интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС, а также долговую политику.

Тимур Максимов с октября 2018 года занимает пост замглавы Минэкономразвития. Ранее он был заместителем Федеральной таможенной службы, а до этого - помощником министра финансов. В 2020-м году ему исполнилось 34 года.

ИСТОЧНИК KP.RU