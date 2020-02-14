2020-02-14T15:12:32+03:00
Политика

Замглавы минфина Сергей Сторчак покидает пост

Он уходит из министерства из-за возраста
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергею Сторчаку в июне 2019 года исполнилось 65 лет - это предельный возраст для работы на государственной службеСергею Сторчаку в июне 2019 года исполнилось 65 лет - это предельный возраст для работы на государственной службеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сергей Сторчак покидает пост заместителя министра финансов. Постановления главы правительства о его увольнении пока нет, однако решение принято и будет официально объявлено в скором времени.

Место нового заместителя главы министерства финансов может занять Тимур Максимов - замглавы Минэкономразвития. Об этом сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Сергею Сторчаку исполнилось в июне 2019 года 65 лет - это предельный возраст для работы на государственной службе по действующему законодательству, однако срок работы может быть продлён по решению премьер-министра, что сделал Дмитрий Медведев летом 2019 года.

В Министерстве финансов Сторчак курирует международные финансовые отношения, взаимодействие с международными финансовыми институтами, интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС, а также долговую политику.

Тимур Максимов с октября 2018 года занимает пост замглавы Минэкономразвития. Ранее он был заместителем Федеральной таможенной службы, а до этого - помощником министра финансов. В 2020-м году ему исполнилось 34 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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