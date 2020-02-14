2020-02-14T15:22:47+03:00
Политика

Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

На нём обсудили напряженную обстановку в Идлибе и влияние коронавируса на мировую экономику
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета БезопасностиПрезидент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета БезопасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин 14 февраля провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нём обсуждались напряженная обстановка в сирийском Идлибе, а также тема влияния коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Сегодня, в пятницу, президент работает в Кремле, в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, будут у него другие рабочие встречи, - заявил журналистам Песков ранее.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал, что во второй половине рабочего дня Путин проведёт международный телефонный разговор, не уточняя кто станет собеседником президента.

Днём ранее президент встретился в Ново-Огарёво с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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