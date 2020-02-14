Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин 14 февраля провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нём обсуждались напряженная обстановка в сирийском Идлибе, а также тема влияния коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
- Сегодня, в пятницу, президент работает в Кремле, в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, будут у него другие рабочие встречи, - заявил журналистам Песков ранее.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал, что во второй половине рабочего дня Путин проведёт международный телефонный разговор, не уточняя кто станет собеседником президента.
Днём ранее президент встретился в Ново-Огарёво с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.
ИСТОЧНИК KP.RU