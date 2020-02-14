Путин помиловал трех граждан России

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:20:41+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании трех российских граждан. Один из осужденных, Павел Петрашов, освобожден от дальнейшего отбывания наказания. У двоих - Марии Чернышевой и Раисы Плетневой, срок будет сокращен.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Петрашова Павла Николаевича, 1990 года рождения, осужденного 16 августа 2018 года Тарским городским судом Омской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий указ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования. Другими указами российский лидер помиловал Раису Плетневу, отбывавшую наказание за убийство, и Марину Чернышеву, осужденную за причинение тяжкого вреда здоровью. В указе уточняется, что решения приняты руководствуясь принципом гуманности.

ИСТОЧНИК KP.RU