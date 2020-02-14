СК возбудил дело после крушения вертолета на Ямале

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:48:10+03:00

СК возбудил дел после крушения вертолета на Ямале

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после жёсткой посадки вертолета авиакомпании «Скол» на Ямале, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибло два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления», - сообщили в СК.

Уголовное дело было возбуждено по статье о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

В Следственном комитете уточнили, что основными версиями причин аварии являются техническая неисправность, ошибка пилотирования, а также неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщал сайт kp.ru, инцидент с воздушным судном авиакомпании «Скол» произошел 14 февраля. Вертолет следовал по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта. На борту во время полета находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа и семь вахтовиков – работников газовой промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU