Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам более 700 тысяч рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:25:53+03:00

Иск к художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Боякову Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

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Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск к художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Боякову от актеров и взыскал с театра 709,5 тысячи рублей.

«Взыскать с ответчика компенсацию 709 тыс. рублей за отсутствие премий, также взыскать в пользу каждого истца 3 тыс. рублей компенсации морального вреда», - огласила решение судья Юлия Зенгер

Восемь актеров были недовольны снятием их с ролей. Им отказали в переходе на срочные трудовые отношения, а также в ежеквартальных премиях и заменили в спектаклях.

Все обратившиеся в суд артисты получат невыплаченные надбавки, задолженности по зарплате и компенсации морального вреда в размере трёх тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году с Эдуардом Боякомвым случился другой инцидент. В сети опубликовано видео конфликта между худруком МХАТ им. Горького и одним из актеров труппы.

ИСТОЧНИК KP.RU