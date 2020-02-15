2020-02-15T01:49:56+03:00
В мире

В Чехии полицейские вычислили мигрантов по биению сердца

Нелегалы прятались в фургоне города Соколов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские применили прибор heartbeat detectorПолицейские применили прибор heartbeat detectorФото: REUTERS
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Полицейские в Чехии смогли вычислить нелегальных мигрантов по биению сердца. О нестандартной работе правоохранителей сообщила официальный представитель ведомства полиции Зузана Тыржова. Сотрудники полиции использовали прибор, который называется heartbeat detector. С его помощью можно услышать стук сердца даже через стену.

Стеной в данном случае стали части металлической конструкции автомобиля, точнее фургона, где прятались мигранты.

- Этот прибор посредством детекторов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. В данном случае прибор, будучи направленным на грузовой отсек автомобиля, зафиксировал наличие в нем большого числа людей,- приводит ее слова РИА Новости.

Нелегалы приехали из Сомали, Бангладеша, Афганистана. Самому юному 16 лет.

В Великобритании в 2019 году при попытке попасть в Европу погибли 39 мигрантов - они замерзли в фургоне с хладоустановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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