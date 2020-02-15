В самом южном городе планеты открылась фотовыставка, посвящённая 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:53:16+03:00

Выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: предоставлено организаторами

Два века назад они нанесли на карты и глобусы мира новый шестой континент, завершив эпоху великих географических открытий на планете Земля

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Фотовыставку «Аристократы морей» 13 февраля открыло творческое объединение «Морское фотографическое собрание» в самом южном городе планеты - аргентинском Ушуайя. Он расположен на Огненной Земле, в 2 360 км от аргентинской столицы Буэнос-Айреса и в 16 000 км от Москвы.

Выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 1820 году российские мореплаватели завершили эпоху великих географических открытий, нанеся на карты и глобусы мира шестой континент – Антарктиду. Спустя 125 лет их наследники отстояли свободу нашей страны и избавили мир от фашизма

Авторами выставки выступили фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет и дизайнер Росита Руис Фото: предоставлено организаторами

Барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществляют в честь этих юбилеев кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» - трансатлантический переход.

13 февраля в Ушуайя провели торжественные мероприятия. Среди них возложение венков к мемориалу жертв войны, приём российской делегации губернатором Ушуайя, посещение Морского музея, российских парусников "Крузенштерн" и "Паллада", а также открытия фотовыставки "Аристократы морей", организованной при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Фонда "История Отечества", российского посольства в Аргентине и Фонда "Русский Дом на Краю Света".

Выставка идет в самом южном городе планеты, Ушуайя. Он расположен на Огненной Земле Фото: предоставлено организаторами

В церемонии открытия выставки в Морском музее Ушуайя (MUSEO MARÍTIMO Y EX PRESIDIO DE USHUAIA) приняли участие российские дипломаты, аргентинские политики и работники флота. Среди них чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, президент Фонда «Русский Дом на Краю Света» почётный консул России на Огненной Земле Юрий Андрущак, вице-губернатор провинции Огненная Земля Monica Urquiza, капитан барка «Крузенштерн» Михаил Еремченко, капитан фрегата «Паллада», четырежды участник кругосветных плаваний Николай Зорченко, член Морского фотографического собрания и организатор фотовыставки «Аристократы морей» дизайнер Росита Руис, курсанты-будущие капитаны с фрегата «Паллада» и барка «Крузенштерн».

Авторами выставки выступили фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет и дизайнер Росита Руис. Все они – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

Экспозиция посвящена героическим российским мореплавателям Фото: предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU