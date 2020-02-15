2020-02-15T17:04:50+03:00
Политика

Глава МИД ФРГ назвал реализацию Минска условием «полноценного обновления» отношений с Россией

Маас отметил, что Берлин хочет диалога с Москвой по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД ФРГ назвал реализацию Минска условием «полноценного обновления» отношений с РоссиейГлава МИД ФРГ назвал реализацию Минска условием «полноценного обновления» отношений с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Условием для полноценного обновления отношений Москвы и Берлина остается обеспечение российской стороне реализации Минских договорённостей по Украине. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе встречи с представителями деловых кругов России и Германии.

«Мы хотим диалога с новым правительством (России) по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий. Но условием для полноценного обновления остается реализация "Минска"», - приводятся слова министра в Twitter пресс-службы дипломатического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Германии сообщил, что представители немецкого правительства вместе с коллегами из России, Франции и Украины попытаются подготовить базу для встречи в «нормандском формате» в Берлине. При этом в своей речи он отметил, что «Европа должна показать силу» и заявил, что ФРГ готова взять на себя ответственность в военном плане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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