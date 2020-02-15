2020-02-15T19:59:15+03:00
В мире

«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене

Более того один из участников Мюнхенской конференции ушел во время выступления украинского президента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в МюнхенеФото: REUTERS
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На Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо перевода с английского на украинский в наушниках включили музыку.

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», - рассказал украинский лидер организаторам о своей проблеме, после чего представитель конференции отдал ему свой микрофон.

Начав отвечать на вопросы модератора площадки, журналистки американского телеканала CNN, Зеленский сообщил, что «есть технические проблемы». «У меня в наушниках звучит музыка», - заявил он.

Во время выступления украинского президента один из гостей, сидевший на ступеньке, попытался тихо выйти из зала. «Неинтересно?» - обратился к нему Зеленский и пожал руку покидавшему зал.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, президенту Украины в Мюнхене отвели для выступления вспомогательное помещение и даже поначалу не дали микрофон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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