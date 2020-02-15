«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене
На Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо перевода с английского на украинский в наушниках включили музыку.
«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», - рассказал украинский лидер организаторам о своей проблеме, после чего представитель конференции отдал ему свой микрофон.
Начав отвечать на вопросы модератора площадки, журналистки американского телеканала CNN, Зеленский сообщил, что «есть технические проблемы». «У меня в наушниках звучит музыка», - заявил он.
Во время выступления украинского президента один из гостей, сидевший на ступеньке, попытался тихо выйти из зала. «Неинтересно?» - обратился к нему Зеленский и пожал руку покидавшему зал.
Как рассказывал ранее сайт kp.ru, президенту Украины в Мюнхене отвели для выступления вспомогательное помещение и даже поначалу не дали микрофон.
ИСТОЧНИК KP.RU