15 Февр. 2020 2020-02-15T19:59:15+03:00

«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене Фото: REUTERS

Более того один из участников Мюнхенской конференции ушел во время выступления украинского президента

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На Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо перевода с английского на украинский в наушниках включили музыку.

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», - рассказал украинский лидер организаторам о своей проблеме, после чего представитель конференции отдал ему свой микрофон.

Начав отвечать на вопросы модератора площадки, журналистки американского телеканала CNN, Зеленский сообщил, что «есть технические проблемы». «У меня в наушниках звучит музыка», - заявил он.

Во время выступления украинского президента один из гостей, сидевший на ступеньке, попытался тихо выйти из зала. «Неинтересно?» - обратился к нему Зеленский и пожал руку покидавшему зал.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, президенту Украины в Мюнхене отвели для выступления вспомогательное помещение и даже поначалу не дали микрофон.

ИСТОЧНИК KP.RU