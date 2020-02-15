15 Февр. 2020 2020-02-15T20:35:21+03:00

Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по Шпицбергену Фото: REUTERS

В Осло заявили, что не консультируется с другими странами по реализации суверенитета над своей территорией

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Осло отвечает отказом на предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова об организации консультации по Шпицбергену. Такое заявление сделал замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании», - сообщил он порталу High North News с

Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории

При этом он назвал отношения между Осло и Москвой конструктивными и прозрачными, отметив «тесный политический контакт на всех уровнях».

Днем ранее Москва обвинила Осло в нежелании сотрудничать по Шпицбергену из-за вынесения участков, расположенных за пределами действия договора, который распространяется только на сухопутные территории. Глава МИД РФ направил норвежской коллеге послание с предложением провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене.

ИСТОЧНИК KP.RU