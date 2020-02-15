2020-02-15T20:35:21+03:00
Политика

Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по Шпицбергену

В Осло заявили, что не консультируется с другими странами по реализации суверенитета над своей территорией
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по ШпицбергенуНорвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по ШпицбергенуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Осло отвечает отказом на предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова об организации консультации по Шпицбергену. Такое заявление сделал замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании», - сообщил он порталу High North News с

Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории

При этом он назвал отношения между Осло и Москвой конструктивными и прозрачными, отметив «тесный политический контакт на всех уровнях».

Днем ранее Москва обвинила Осло в нежелании сотрудничать по Шпицбергену из-за вынесения участков, расположенных за пределами действия договора, который распространяется только на сухопутные территории. Глава МИД РФ направил норвежской коллеге послание с предложением провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте Грузии
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по Шпицбергену
Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО
«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене
США пообещали Европе миллиард долларов на энергонезависимость
Лавров: У Турции и России хорошие отношения, что не гарантирует согласие во всем
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного в Азовском море украинского судна
В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»
Зеленский сообщил о скором создании министерства восстановления Донбасса
«Никогда не было - и вот опять!»: Губерниев отреагировал на сообщение о лишении Устюгова золота Игр-2014
Турцию заподозрили в передаче военной техники боевикам в Сирии
Глава МИД ФРГ назвал реализацию Минска условием «полноценного обновления» отношений с Россией
Турецкая делегация прибудет в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе
Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНР
«Беспредел»: Устюгов не удивлен решением IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014
Опять мечты: Владимир Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже
Вице-президент Союза биатлонистов России: до Устюгова не могут дозвониться
"Я слежу за тобой. Ты из Уханя?" Буффон пошутил над азиатским болельщиком
Китайский центробанк дезинфецирует 4 миллиарда юаней
Пушков оценил заявление британского МИДа о словах Путина, что в России останутся понятия "мама" и "папа"
Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики