На юго-востоке Москвы полиция задержала мужчину, выстрелившего в человека
Поздним вечером в субботу, 15 февраля, на юго-востоке Москвы произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых открыл стрельбу в своего оппонента. На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, они разбираются в причинах ссоры.
В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали, что инцидент произошел на Новороссийской улице неподалеку от дома 24, после словесной перепалки один мужчина несколько раз выстрелил в другого. Предположительно, стрелял из травматики.
«На Новороссийской улице неподалеку от дома 24 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в другого, предположительно из травматического пистолета», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Сотрудник пресс-службы добавил, что сотрудники полиции в данный момент опрашивают участников инцидента и очевидцев произошедшего, причины конфликта выясняются.
Информации о пострадавших в результате стрельбы пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU