2020-02-16T01:49:35+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы полиция задержала мужчину, выстрелившего в человека

Правоохранители допрашивают обоих, причины конфликта выясняются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Конфликт со стрельбой произошел на юго-востоке МосквыКонфликт со стрельбой произошел на юго-востоке МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в субботу, 15 февраля, на юго-востоке Москвы произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых открыл стрельбу в своего оппонента. На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, они разбираются в причинах ссоры.

В пресс-службе столичного главка МВД России рассказали, что инцидент произошел на Новороссийской улице неподалеку от дома 24, после словесной перепалки один мужчина несколько раз выстрелил в другого. Предположительно, стрелял из травматики.

«На Новороссийской улице неподалеку от дома 24 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в другого, предположительно из травматического пистолета», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Сотрудник пресс-службы добавил, что сотрудники полиции в данный момент опрашивают участников инцидента и очевидцев произошедшего, причины конфликта выясняются.

Информации о пострадавших в результате стрельбы пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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