2020-02-16T03:15:18+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1596

Заразились более 56,2 тысячи человек, выздоровели 5623 жителя провинции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человекЧисло зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, центральной китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, скончались еще 139 человек.

Таким образом, общее число жертв «вируса-убийцы» в Хубэе возросло до 1596, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро воскресенья, 16 февраля, за субботу в провинции было выявлено 1843 новых случаев заражения. Всего же с начала вспышки заболевания число зараженных коронавирусом в Хубэе достигло 56 249, из них в городе Ухань – более 39,4 тысячи.

Полностью выздоровели в общей сложности 5623 жителя провинции, накануне выписались из больниц 849 человек, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу сообщалось о 1457 умерших, 54406 заболевших и 4774 излечившихся.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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