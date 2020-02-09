Почему новый вирус-убийца прежде всего бьет по китайцам
Власти КНР дали, наконец, название загадочной болезни, перепугавшей весь мир - «пневмония, вызванная новым типом коронавируса». На английском языке - Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).
На утро воскресенья число зараженных вирусом 2019-nCoV в мире официально превысило 37,2 тысяч. 813 человек умерли, выздоровели 2729.
Больше всего больных зарегистрировано в китайской провинции Хубэй с административным центром Ухань, откуда и пошла эпидемия - 27100 человек.
Впрочем, авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, утверждают, что новая эпидемия распространяется намного быстрее, чем считалось ранее. Статистика заболевших и умерших может превышать официальные данные в десятки раз, сообщила Русская служба ВВС.
Согласно расчетам медиков из Гонконгского университета, уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек - хотя официально на тот момент сообщалось лишь о 2000 заболевших по всему миру. Ведь каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще 2-3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю. По оценке британского биостатистика Джонатана Рида, 4 февраля число инфицированных только в одном Ухане должно было превысить 250 тысяч.
Прокомментировать ситуацию прошу давнего эксперта «КП» по эпидемиям, бывшего военного микробиолога, полковника медицинской службы запаса Михаила Супоницкого.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
Эпидемия с политическим контекстом
- Статистика гонконгских врачей из Лондона? Я ждал такого поворота событий с момента закрытия многомиллионных китайских городов по средневековым рецептам борьбы с чумой и нагнетания массового эпидемического психоза в Китае и вокруг него. Даже во время харбинской легочной чумы 1910–1911 гг. с ее 100%-ной гибелью заболевших, русские власти Харбин не закрывали, предприятия не останавливали, а обходились мерами эпиднадзора. Выявляли больных и помещали в чумную больницу. Температурящих без диагноза «чума» – в изолятор. Бывших в контакте с больными чумой, но без признаков болезни отправляли на 5 суток на обсервацию в железнодорожные вагоны-теплушки, которые подгоняли в количествах, необходимых на данный момент. Т.е., создавали модульные обсервационные пункты. (Обсервация - медицинское наблюдение за лицами, временно изолированными в связи с подозрением на инфекционное заболевание или при контакте их с больным особо опасной инфекцией, - Ред.)
На утро воскресенья число зараженных вирусом 2019-nCoV в мире официально превысило 37,2 тысяч. 813 человек умерли, выздоровели 2729Фото: REUTERS
Когда необходимость в вагонах отпадала, их дезинфицировали и возвращали на линию Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). А город жил своей жизнью. Его можно было покинуть после пятисуточной обсервации. Но это при 100 % летальных исходов! А в случае с новым коронавирусом не наберется и 2 %. Если посчитать тех, кто не обратился за медицинской помощью, перенес инфекцию на ногах, то количество смертельных исходов от общего количества заболевших вряд ли будет больше 0,5 %.
Тогда о чем говорит статистика «гонконгских врачей»? Только о том, что эта эпидемия открыто приобрела политический контекст. С самого ее начала мне показалось странным, что местная власть при нескольких умерших от пневмонии вдруг закрывает огромный город и начинает голосить, что всем пришел конец. Местное телевидение демонстрировало кадры борьбы с эпидемией, больше подходящие для фильмов ужасов, всячески показывая, какие плохие власти в Китае и вообще все плохо. И вот на фоне всеобщей паники, раздуваемой кем-то внутри Китая, вдруг появляются «гонконгские врачи» и заявляют, что ситуация еще хуже, центральная коммунистическая власть что-то скрывает от «мирового сообщества» …
Больше всего больных зарегистрировано в китайской провинции Хубэй с административным центром УханьФото: REUTERS
СЕКРЕТНЫЙ ШТАММ
- Кое-что Пекин действительно скрывает, Михаил Васильевич. Оказывается, несмотря на неоднократные запросы российского руководства, КНР до сих пор не передала нашей стране образец нового коронавируса, официально сообщила 3 февраля руководитель штаба по противодействию опасной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова. Хотя информацией о расшифрованном геноме вируса (фактически это «схема» возбудителя инфекции) китайские ученые поделились и с Россией, и с другими странами. Насколько критично для нас отсутствие именно штамма, образца вируса «в натуре»?
- Ситуация действительно критична. Так как в отсутствие, как вы говорите, «образцов коронавирусов», вызвавших эту эпидемию, невозможно разработать и проверить эффективность собственных препаратов и схем лечения таких больных. Без коллекции штаммов живых вирулентных вирусов 2019-nCoV нашим специалистам остается только читать зарубежные научные журналы и пытаться понять, что там правда, а что нет. Кстати, у американцев и французов штаммы уже есть. Им теперь проще создать эффективные лекарства и запатентовать.
Наша страна несет серьезные убытки из-за необходимости противостоять эпидемической проблеме, надвигающейся из Поднебесной. Если штаммы 2019-nCoV не будут переданы российским ученым, то это надо рассматривать как враждебный шаг со стороны Китая.
Летучий СПИД?
Жизнь в карантине.Россиян из Уханя на 2 недели поместили в карантин Для наших соотечественников выделили целый санаторий под Тюменью. Посмотрите, как им там живётся
- Сейчас ходит множество версий, слухов по поводу возникновения новой болезни. Пишут, например, что группа ученых из университетов Индии обнаружила «сверхъестественное» сходство между китайским коронавирусом и вирусом иммунодефицита. Намек на искусственное происхождение 2019-nCoV. Неужто он может заражать еще и СПИДом?
- У меня уже давно сложилось мнение, что для вас, гуманитариев-журналистов, вирусом является все, что меньше мыши. Зачем модифицировать этот коронавирус? Что вы от него хотите? Большей вирулентности? (Вирулентность - степень способности вируса заражать организм, -Ред.) Так есть коронавирус MERS-CoV, вызываемая им вспышка тяжелого острого респираторного синдрома в 2012-2015 годах сопровождалась 37 % летальных исходов среди заболевших. Обойти иммунную систему? Так она сама же ему помогает на первых порах – вирус по макрофагам разносят специфичные к нему антитела. Поэтому такой длительный инкубационный период болезни – две недели. Антитела должны выработаться, подцепить вирус и доставить его в макрофаги …
Если штаммы 2019-nCoV не будут переданы российским ученым, то это надо рассматривать как враждебный шаг со стороны КитаяФото: REUTERS
- Представляю, как сейчас возмущены врачи – антитела к вирусу, да сами его и разносят по организму…
- Феномен антителозависимого усиления инфекции известен уже 60 лет. Но пойдем дальше. Коронавирусы, проникая в клетку, выключают имеющуюся в ней систему распознавания «чужаков» и свободно размножаются. Тогда зачем им какие-то вставки чужого генома? А фантазия про СПИД, передающийся теперь благодаря 2019-nCoV воздушно-капельным путем, к чему она? СПИД и без воздушно-капельного пути передачи только в России с началом пандемии убил более 300 тысяч человек. Свыше миллиона россиян официально ВИЧ-инфицированны. Какие-то 3D-модели индийских ученых вдруг всплыли, «вставки связывания», другое наукообразие. Все это нагромождение ради двух процентов летальных исходов?
- Тогда чем отличается пандемия ВИЧ/СПИДа от вспышки коронавирусной инфекции.
- Это разные типы эпидемических процессов. ВИЧ/СПИД – нециклический процесс, пандемия не имеет механизмов самоторможения. ВИЧ распространяется самым надежным путем - половым. Без полового размножения вид не может существовать. Вспышки коронавирусной инфекции, как, впрочем, и гриппа, оспы, кори – циклические эпидемии. Они самоограничиваются механизмами, имеющимися в природе. Угасает природный очаг, рушится механизм передачи, формируется иммунная прослойка, и вспышка прекращается.
Генетическая бомба против монголоидов?
- Широко обсуждается тема, что новый вирус убивает только китайцев. Действительно, за месяц с лишним эпидемии среди 813 официальных жертв лишь 3 (ТРИ!) иностранца. По одной жертве – в Гонконге и на Филиппинах. Обе – китайцы. В самом Ухане на днях скончалась 60-летняя гражданка США (национальность не сообщается). Но она и ранее имела серьезные проблемы со здоровьем, пишет The New York Times. В Ухане на этой неделе умер и 60-летний гражданин Японии, госпитализированный с тяжелой формой пневмонии. Но стопроцентно подтвердить, что его убил 2019-nCoV, медикам не удалось. Поэтому причиной смерти назвали просто вирусную пневмонию. Среди заболевших абсолютное большинство также китайцы. Хотя болезнь, кроме Поднебесной, зафиксирована еще в 24 странах, включая Россию, имеющую огромную общую границу с КНР. Оба выявленных заболевших у нас, опять же, китайцы.
Отсюда версии про генетическое оружие, которое, якобы, применили янки против своего главного конкурента.
- Для таких серьезных обвинений нужны доказательства, а не версии. Я вижу пока эффективные приемы информационной диверсии, но не биологической. Против КНР сейчас ведется мощная информационная война. Эпидемия лишь предлог.
- Другой популярный вариант - эпидемия вырвалась из секретной биолаборатории в Ухане. Невозможно, конечно, представить, чтобы китайцы сами против себя разрабатывали в этой лаборатории «расовую бомбу». Любопытную версию высказал известный блогер, военный аналитик Эль-Мюрид (Анатолий Несмиян). «Специфика китайской эпидемии в том, что она пока поражает исключительно представителей монголоидной расы. Однако на биологическое оружие (даже избирательное) это совершенно не похоже. Любое оружие - оно про массовое и гарантированное поражение, причем, здесь и сейчас. Судя по имеющимся данным, первыми (или в числе первых) зараженными были все-таки сотрудники Уханьской биолаборатории. Это позволяет сделать вывод, что в ней велись работы по исследованию патогенов, избирательных к расовым отличиям. Они неизбежно должны были проходить через стадию создания вирусов, избирательных к расовым генетическим отличиям. А уже на их основе могли отрабатываться методики по созданию вакцин против "расовых бомб". Видимо, что-то пошло не так. Случилась либо утечка, либо неизвестная катастрофа. Хотели сделать вакцину, но получилась лишь первая стадия - вирус.
Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)
Скорее всего, ослабленный, так как для производства вакцины совершенно не требуется иметь полноценную убойную форму. В итоге умирают в основном люди с ослабленным иммунитетом, которые и с простым гриппом вряд ли справились бы.
Понятна неадекватная реакция китайского руководства - оно само создало оружие против себя же, причем, с неизвестными характеристиками. Отсюда свирепость карантинных мероприятий при, казалось бы, не самом большом масштабе поражения.»
Эта версия Эль-Мюрида, кстати, может объяснить, почему власти КНР не передают России и другим странам штамм загадочного коронавируса 2019-nCoV.
- Вирус не является биологическим оружием. Статья 1 Конвенции 1972 года о запрещении такого оружия определяет его как специальные боеприпасы и средства их доставки к цели. Где вы видели на Уханьском рынке фрагменты боеприпасов и их носителей? Откуда взялась информация, что «первыми зараженными были все-таки сотрудники Уханьской биолаборатории»? Тоже из Гонконга?
- Замечание справедливое. Теперь известно, что первым забил тревогу врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян. 30 декабря через соцсети он предупредил друзей, чтобы не ходили на рыбный рынок. К ним в больницу доставили семерых работников этого рынка с необычной пневмонией, похожей на «атипичную». Эпидемию «атипичной пневмонии» в Китае в 2002-03 годах, напомню, вызвал коронавирус SARS, собрат нынешнего «убийцы». Тогда тоже погибло более 800 человек. Так что первыми больными были сотрудники рынка, а не лаборатории.
Увы, уже 3 января полицейские обвинили Ли Вэньляна и еще семерых бдительных врачей в «распространении ложных слухов и серьезном нарушении общественного порядка». Медикам пришлось дать расписки, что впредь этого не повторится. Болезнь стала распространяться дальше. Сам Ли Вэньлян заразился новым вирусом от пациентки и умер на этой неделе.
- Вирус распространяется не потому, что он приобрел какие-то искусственно наведенные свойства, например, повышенную вирулентность или избирательную этничность. А когда активизируется природный очаг, формируется механизм передачи вируса из этого очага в восприимчивую к нему популяцию людей.
Ослабленный коронавирус для создания вакцины от «расовой бомбы» ни с какого бока не нужен. Так как феномен антителозависимого усиления инфекции при коронавирусной инфекции никто не отменял. Против коронавируса SARS, вызвавшего знаменитую эпидемию «атипичной пневмонии» в Китае, почти за 20 лет вакцину создать так и не удалось. 2019-nCoV и SARS очень близки. Если кто-то у нас обещает сделать за год вакцину против нового китайского коронавируса, пусть попробует.
Широко обсуждается тема, что новый вирус убивает только китайцевФото: REUTERS
Причины распространения инфекции в легочной форме, в виде пневмоний и ее ограничение отдельными представителями китайского этноса нужно искать в их собственном геноме, а не в вирусе или выдуманной «генетической бомбе». Уже давно не секрет, что разные этносы имеют разную восприимчивость к возбудителям инфекций. Еще в начале ХХ века в Маньчжурии было замечено, что у китайских тарбаганщиков (охотников на монгольских сурков - тарбаганов, - Ред.), заразившихся чумой от сурков через порезы, болезнь быстро переходит во вторично-легочную форму. Т.е., начинается как бубонная, но быстро поражает легкие.
- Итак, что мы имеем. Легочная, подчеркиваю, чума в Манчжурии в начале ХХ века. Эпидемия коронавируса SARS в Китае в начале ХХ1 века, названная «атипичной пневмонией». Сейчас – разгар эпидемии 2019-nCoV , которую только что официально назвали «пневмония, вызванная новым типом коронавируса».
Пневмония, напомню читателям «Комсомолки», в переводе с древнегреческого – болезнь легких. На современном языке – воспаление легких, как правило, инфекционного происхождения. Термин «пневмония» объединяет большую группу болезней. Выходит, у китайцев генетически ослаблены легкие к некоторым инфекциям. Пазл сходится, Михаил Васильевич!
- Но это не значит, что россияне или европейцы защищены от риска заражения, а китайцы нет. Для развития эпидемической вспышки, повторяю, нужно совпадение трех факторов – активизация природного очага инфекции; наличие механизма передачи возбудителя инфекции из очага в человеческую популяцию и восприимчивые к этой инфекции люди. Генетический фактор тут играет очень большую роль. Однако частота встречаемости аллелей генов, определяющих эту восприимчивость и исход болезни может различаться даже в разных популяциях одного этноса.
- Понятно, почему даже самих китайцев новый вирус поражает не поголовно. Но отчего эпидемия началась именно в Ухане?
- Здесь совпали высокая плотность населения, наличие людей с определенными генотипами и активным очагом коронавируса 2019-nCoV среди летучих мышей
- В нашей первой беседе в начале февраля вы заявили, что вспышка 2019-nCoV, вызвавшая панику по миру, угаснет сама собой в течение этого года. За пределы Китая будет выходить единичными завозными случаями. Вы не изменили свое мнение, Михаил Васильевич?
- Нет. Повторяю – вспышка закончится в этом году.
В ТЕМУ!
А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?
Профессор Такэхиро ТАТЭДА: «Генетически люди по-разному реагируют на возбудителей болезней.»
Любопытный пост разместил 6 февраля в Фейсбуке журналист Василий ГОЛОВИН, работающий в Токио.
«Сегодня имел шокирующий разговор с одним из авторитетов японской медицины по поводу невероятно распространившихся слухов о том, что напугавший всех коронавирус заражает только представителей монголоидной расы. Вернее, мы говорили с ним о коренных уроженцах Восточной Азии, поскольку пока подавляющее большинство заболевших - это китайцы с крошечными вкраплениями японцев и корейцев.
Беседу я завел для того, чтобы получить от специалиста резкую, но аргументированную отповедь в отношении гнусных расистских выдумок. Но получилось неожиданно.
Журналист Василий ГоловинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
"Теоретически все возможно, - сказал мне профессор Такэхиро Татэда, председатель Японской ассоциации исследователей инфекционных болезней. - Генетически люди вообще по-разному реагируют на возбудителей болезней. Нынешний коронавирус - достаточно слаб, мы его выделили и исследовали. Он близок по своей опасности и инфекционному потенциалу к вирусам обычного гриппа. У очень многих заразившихся болезнь протекает в крайне слабой форме, у некоторых - практически незаметно. Я не исключаю, что в Европе или на Севере Америки этот коронавирус мог проявиться раньше и вызвать массовые незначительные заболевания, которые не привлекли внимания, но привели к широкой выработке иммунитета. Впрочем, это чисто теоретические допущения, пока мы имеем слишком мало данных и статистики".
Профессор ранее говорил журналистам, что крайне удивлен размахом смертей от коронавируса в Китае. Поскольку, по его словам, в Японии нет ни одного случая, когда это заболевание протекало бы в тяжелой форме. Не исключено, деликатно сказал он, что речь идет о "различиях в наших системах лечения". Хотя и в самом Китае, добавим от себя, есть интересные штучки. Даже по официальным данным, в целом по стране смертность от нового коронавируса - где-то 2,1% от заболевших. А в очаге эпидемии - почти пять. Хотя это, возможно, эффект блокады и неловко устроенного карантина.»
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
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ИСТОЧНИК KP.RU
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