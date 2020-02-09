Почему новый вирус-убийца прежде всего бьет по китайцам

Власти КНР дали, наконец, название загадочной болезни, перепугавшей весь мир - «пневмония, вызванная новым типом коронавируса». На английском языке - Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

На утро воскресенья число зараженных вирусом 2019-nCoV в мире официально превысило 37,2 тысяч. 813 человек умерли, выздоровели 2729.

Больше всего больных зарегистрировано в китайской провинции Хубэй с административным центром Ухань, откуда и пошла эпидемия - 27100 человек.

Впрочем, авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, утверждают, что новая эпидемия распространяется намного быстрее, чем считалось ранее. Статистика заболевших и умерших может превышать официальные данные в десятки раз, сообщила Русская служба ВВС.

Согласно расчетам медиков из Гонконгского университета, уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек - хотя официально на тот момент сообщалось лишь о 2000 заболевших по всему миру. Ведь каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще 2-3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю. По оценке британского биостатистика Джонатана Рида, 4 февраля число инфицированных только в одном Ухане должно было превысить 250 тысяч.

Прокомментировать ситуацию прошу давнего эксперта «КП» по эпидемиям, бывшего военного микробиолога, полковника медицинской службы запаса Михаила Супоницкого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Эпидемия с политическим контекстом

- Статистика гонконгских врачей из Лондона? Я ждал такого поворота событий с момента закрытия многомиллионных китайских городов по средневековым рецептам борьбы с чумой и нагнетания массового эпидемического психоза в Китае и вокруг него. Даже во время харбинской легочной чумы 1910–1911 гг. с ее 100%-ной гибелью заболевших, русские власти Харбин не закрывали, предприятия не останавливали, а обходились мерами эпиднадзора. Выявляли больных и помещали в чумную больницу. Температурящих без диагноза «чума» – в изолятор. Бывших в контакте с больными чумой, но без признаков болезни отправляли на 5 суток на обсервацию в железнодорожные вагоны-теплушки, которые подгоняли в количествах, необходимых на данный момент. Т.е., создавали модульные обсервационные пункты. (Обсервация - медицинское наблюдение за лицами, временно изолированными в связи с подозрением на инфекционное заболевание или при контакте их с больным особо опасной инфекцией, - Ред.)

На утро воскресенья число зараженных вирусом 2019-nCoV в мире официально превысило 37,2 тысяч. 813 человек умерли, выздоровели 2729Фото: REUTERS

Когда необходимость в вагонах отпадала, их дезинфицировали и возвращали на линию Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). А город жил своей жизнью. Его можно было покинуть после пятисуточной обсервации. Но это при 100 % летальных исходов! А в случае с новым коронавирусом не наберется и 2 %. Если посчитать тех, кто не обратился за медицинской помощью, перенес инфекцию на ногах, то количество смертельных исходов от общего количества заболевших вряд ли будет больше 0,5 %.

Тогда о чем говорит статистика «гонконгских врачей»? Только о том, что эта эпидемия открыто приобрела политический контекст. С самого ее начала мне показалось странным, что местная власть при нескольких умерших от пневмонии вдруг закрывает огромный город и начинает голосить, что всем пришел конец. Местное телевидение демонстрировало кадры борьбы с эпидемией, больше подходящие для фильмов ужасов, всячески показывая, какие плохие власти в Китае и вообще все плохо. И вот на фоне всеобщей паники, раздуваемой кем-то внутри Китая, вдруг появляются «гонконгские врачи» и заявляют, что ситуация еще хуже, центральная коммунистическая власть что-то скрывает от «мирового сообщества» …

Больше всего больных зарегистрировано в китайской провинции Хубэй с административным центром УханьФото: REUTERS

СЕКРЕТНЫЙ ШТАММ

- Кое-что Пекин действительно скрывает, Михаил Васильевич. Оказывается, несмотря на неоднократные запросы российского руководства, КНР до сих пор не передала нашей стране образец нового коронавируса, официально сообщила 3 февраля руководитель штаба по противодействию опасной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова. Хотя информацией о расшифрованном геноме вируса (фактически это «схема» возбудителя инфекции) китайские ученые поделились и с Россией, и с другими странами. Насколько критично для нас отсутствие именно штамма, образца вируса «в натуре»?

- Ситуация действительно критична. Так как в отсутствие, как вы говорите, «образцов коронавирусов», вызвавших эту эпидемию, невозможно разработать и проверить эффективность собственных препаратов и схем лечения таких больных. Без коллекции штаммов живых вирулентных вирусов 2019-nCoV нашим специалистам остается только читать зарубежные научные журналы и пытаться понять, что там правда, а что нет. Кстати, у американцев и французов штаммы уже есть. Им теперь проще создать эффективные лекарства и запатентовать.

Наша страна несет серьезные убытки из-за необходимости противостоять эпидемической проблеме, надвигающейся из Поднебесной. Если штаммы 2019-nCoV не будут переданы российским ученым, то это надо рассматривать как враждебный шаг со стороны Китая.

Летучий СПИД?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759713" frameborder="0"></iframe> Жизнь в карантине.Россиян из Уханя на 2 недели поместили в карантин Для наших соотечественников выделили целый санаторий под Тюменью. Посмотрите, как им там живётся

- Сейчас ходит множество версий, слухов по поводу возникновения новой болезни. Пишут, например, что группа ученых из университетов Индии обнаружила «сверхъестественное» сходство между китайским коронавирусом и вирусом иммунодефицита. Намек на искусственное происхождение 2019-nCoV. Неужто он может заражать еще и СПИДом?

- У меня уже давно сложилось мнение, что для вас, гуманитариев-журналистов, вирусом является все, что меньше мыши. Зачем модифицировать этот коронавирус? Что вы от него хотите? Большей вирулентности? (Вирулентность - степень способности вируса заражать организм, -Ред.) Так есть коронавирус MERS-CoV, вызываемая им вспышка тяжелого острого респираторного синдрома в 2012-2015 годах сопровождалась 37 % летальных исходов среди заболевших. Обойти иммунную систему? Так она сама же ему помогает на первых порах – вирус по макрофагам разносят специфичные к нему антитела. Поэтому такой длительный инкубационный период болезни – две недели. Антитела должны выработаться, подцепить вирус и доставить его в макрофаги …

Если штаммы 2019-nCoV не будут переданы российским ученым, то это надо рассматривать как враждебный шаг со стороны КитаяФото: REUTERS

- Представляю, как сейчас возмущены врачи – антитела к вирусу, да сами его и разносят по организму…

- Феномен антителозависимого усиления инфекции известен уже 60 лет. Но пойдем дальше. Коронавирусы, проникая в клетку, выключают имеющуюся в ней систему распознавания «чужаков» и свободно размножаются. Тогда зачем им какие-то вставки чужого генома? А фантазия про СПИД, передающийся теперь благодаря 2019-nCoV воздушно-капельным путем, к чему она? СПИД и без воздушно-капельного пути передачи только в России с началом пандемии убил более 300 тысяч человек. Свыше миллиона россиян официально ВИЧ-инфицированны. Какие-то 3D-модели индийских ученых вдруг всплыли, «вставки связывания», другое наукообразие. Все это нагромождение ради двух процентов летальных исходов?

- Тогда чем отличается пандемия ВИЧ/СПИДа от вспышки коронавирусной инфекции.

- Это разные типы эпидемических процессов. ВИЧ/СПИД – нециклический процесс, пандемия не имеет механизмов самоторможения. ВИЧ распространяется самым надежным путем - половым. Без полового размножения вид не может существовать. Вспышки коронавирусной инфекции, как, впрочем, и гриппа, оспы, кори – циклические эпидемии. Они самоограничиваются механизмами, имеющимися в природе. Угасает природный очаг, рушится механизм передачи, формируется иммунная прослойка, и вспышка прекращается.

Генетическая бомба против монголоидов?

- Широко обсуждается тема, что новый вирус убивает только китайцев. Действительно, за месяц с лишним эпидемии среди 813 официальных жертв лишь 3 (ТРИ!) иностранца. По одной жертве – в Гонконге и на Филиппинах. Обе – китайцы. В самом Ухане на днях скончалась 60-летняя гражданка США (национальность не сообщается). Но она и ранее имела серьезные проблемы со здоровьем, пишет The New York Times. В Ухане на этой неделе умер и 60-летний гражданин Японии, госпитализированный с тяжелой формой пневмонии. Но стопроцентно подтвердить, что его убил 2019-nCoV, медикам не удалось. Поэтому причиной смерти назвали просто вирусную пневмонию. Среди заболевших абсолютное большинство также китайцы. Хотя болезнь, кроме Поднебесной, зафиксирована еще в 24 странах, включая Россию, имеющую огромную общую границу с КНР. Оба выявленных заболевших у нас, опять же, китайцы.

Отсюда версии про генетическое оружие, которое, якобы, применили янки против своего главного конкурента.

- Для таких серьезных обвинений нужны доказательства, а не версии. Я вижу пока эффективные приемы информационной диверсии, но не биологической. Против КНР сейчас ведется мощная информационная война. Эпидемия лишь предлог.

- Другой популярный вариант - эпидемия вырвалась из секретной биолаборатории в Ухане. Невозможно, конечно, представить, чтобы китайцы сами против себя разрабатывали в этой лаборатории «расовую бомбу». Любопытную версию высказал известный блогер, военный аналитик Эль-Мюрид (Анатолий Несмиян). «Специфика китайской эпидемии в том, что она пока поражает исключительно представителей монголоидной расы. Однако на биологическое оружие (даже избирательное) это совершенно не похоже. Любое оружие - оно про массовое и гарантированное поражение, причем, здесь и сейчас. Судя по имеющимся данным, первыми (или в числе первых) зараженными были все-таки сотрудники Уханьской биолаборатории. Это позволяет сделать вывод, что в ней велись работы по исследованию патогенов, избирательных к расовым отличиям. Они неизбежно должны были проходить через стадию создания вирусов, избирательных к расовым генетическим отличиям. А уже на их основе могли отрабатываться методики по созданию вакцин против "расовых бомб". Видимо, что-то пошло не так. Случилась либо утечка, либо неизвестная катастрофа. Хотели сделать вакцину, но получилась лишь первая стадия - вирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758529" frameborder="0"></iframe> Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)

Скорее всего, ослабленный, так как для производства вакцины совершенно не требуется иметь полноценную убойную форму. В итоге умирают в основном люди с ослабленным иммунитетом, которые и с простым гриппом вряд ли справились бы.

Понятна неадекватная реакция китайского руководства - оно само создало оружие против себя же, причем, с неизвестными характеристиками. Отсюда свирепость карантинных мероприятий при, казалось бы, не самом большом масштабе поражения.»

Эта версия Эль-Мюрида, кстати, может объяснить, почему власти КНР не передают России и другим странам штамм загадочного коронавируса 2019-nCoV.

- Вирус не является биологическим оружием. Статья 1 Конвенции 1972 года о запрещении такого оружия определяет его как специальные боеприпасы и средства их доставки к цели. Где вы видели на Уханьском рынке фрагменты боеприпасов и их носителей? Откуда взялась информация, что «первыми зараженными были все-таки сотрудники Уханьской биолаборатории»? Тоже из Гонконга?

- Замечание справедливое. Теперь известно, что первым забил тревогу врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян. 30 декабря через соцсети он предупредил друзей, чтобы не ходили на рыбный рынок. К ним в больницу доставили семерых работников этого рынка с необычной пневмонией, похожей на «атипичную». Эпидемию «атипичной пневмонии» в Китае в 2002-03 годах, напомню, вызвал коронавирус SARS, собрат нынешнего «убийцы». Тогда тоже погибло более 800 человек. Так что первыми больными были сотрудники рынка, а не лаборатории.

Увы, уже 3 января полицейские обвинили Ли Вэньляна и еще семерых бдительных врачей в «распространении ложных слухов и серьезном нарушении общественного порядка». Медикам пришлось дать расписки, что впредь этого не повторится. Болезнь стала распространяться дальше. Сам Ли Вэньлян заразился новым вирусом от пациентки и умер на этой неделе.

- Вирус распространяется не потому, что он приобрел какие-то искусственно наведенные свойства, например, повышенную вирулентность или избирательную этничность. А когда активизируется природный очаг, формируется механизм передачи вируса из этого очага в восприимчивую к нему популяцию людей.

Ослабленный коронавирус для создания вакцины от «расовой бомбы» ни с какого бока не нужен. Так как феномен антителозависимого усиления инфекции при коронавирусной инфекции никто не отменял. Против коронавируса SARS, вызвавшего знаменитую эпидемию «атипичной пневмонии» в Китае, почти за 20 лет вакцину создать так и не удалось. 2019-nCoV и SARS очень близки. Если кто-то у нас обещает сделать за год вакцину против нового китайского коронавируса, пусть попробует.

Широко обсуждается тема, что новый вирус убивает только китайцевФото: REUTERS

Причины распространения инфекции в легочной форме, в виде пневмоний и ее ограничение отдельными представителями китайского этноса нужно искать в их собственном геноме, а не в вирусе или выдуманной «генетической бомбе». Уже давно не секрет, что разные этносы имеют разную восприимчивость к возбудителям инфекций. Еще в начале ХХ века в Маньчжурии было замечено, что у китайских тарбаганщиков (охотников на монгольских сурков - тарбаганов, - Ред.), заразившихся чумой от сурков через порезы, болезнь быстро переходит во вторично-легочную форму. Т.е., начинается как бубонная, но быстро поражает легкие.

- Итак, что мы имеем. Легочная, подчеркиваю, чума в Манчжурии в начале ХХ века. Эпидемия коронавируса SARS в Китае в начале ХХ1 века, названная «атипичной пневмонией». Сейчас – разгар эпидемии 2019-nCoV , которую только что официально назвали «пневмония, вызванная новым типом коронавируса».

Пневмония, напомню читателям «Комсомолки», в переводе с древнегреческого – болезнь легких. На современном языке – воспаление легких, как правило, инфекционного происхождения. Термин «пневмония» объединяет большую группу болезней. Выходит, у китайцев генетически ослаблены легкие к некоторым инфекциям. Пазл сходится, Михаил Васильевич!

- Но это не значит, что россияне или европейцы защищены от риска заражения, а китайцы нет. Для развития эпидемической вспышки, повторяю, нужно совпадение трех факторов – активизация природного очага инфекции; наличие механизма передачи возбудителя инфекции из очага в человеческую популяцию и восприимчивые к этой инфекции люди. Генетический фактор тут играет очень большую роль. Однако частота встречаемости аллелей генов, определяющих эту восприимчивость и исход болезни может различаться даже в разных популяциях одного этноса.

- Понятно, почему даже самих китайцев новый вирус поражает не поголовно. Но отчего эпидемия началась именно в Ухане?

- Здесь совпали высокая плотность населения, наличие людей с определенными генотипами и активным очагом коронавируса 2019-nCoV среди летучих мышей

- В нашей первой беседе в начале февраля вы заявили, что вспышка 2019-nCoV, вызвавшая панику по миру, угаснет сама собой в течение этого года. За пределы Китая будет выходить единичными завозными случаями. Вы не изменили свое мнение, Михаил Васильевич?

- Нет. Повторяю – вспышка закончится в этом году.

В ТЕМУ!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Профессор Такэхиро ТАТЭДА: «Генетически люди по-разному реагируют на возбудителей болезней.»

Любопытный пост разместил 6 февраля в Фейсбуке журналист Василий ГОЛОВИН, работающий в Токио.

«Сегодня имел шокирующий разговор с одним из авторитетов японской медицины по поводу невероятно распространившихся слухов о том, что напугавший всех коронавирус заражает только представителей монголоидной расы. Вернее, мы говорили с ним о коренных уроженцах Восточной Азии, поскольку пока подавляющее большинство заболевших - это китайцы с крошечными вкраплениями японцев и корейцев.

Беседу я завел для того, чтобы получить от специалиста резкую, но аргументированную отповедь в отношении гнусных расистских выдумок. Но получилось неожиданно.

Журналист Василий ГоловинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Теоретически все возможно, - сказал мне профессор Такэхиро Татэда, председатель Японской ассоциации исследователей инфекционных болезней. - Генетически люди вообще по-разному реагируют на возбудителей болезней. Нынешний коронавирус - достаточно слаб, мы его выделили и исследовали. Он близок по своей опасности и инфекционному потенциалу к вирусам обычного гриппа. У очень многих заразившихся болезнь протекает в крайне слабой форме, у некоторых - практически незаметно. Я не исключаю, что в Европе или на Севере Америки этот коронавирус мог проявиться раньше и вызвать массовые незначительные заболевания, которые не привлекли внимания, но привели к широкой выработке иммунитета. Впрочем, это чисто теоретические допущения, пока мы имеем слишком мало данных и статистики".

Профессор ранее говорил журналистам, что крайне удивлен размахом смертей от коронавируса в Китае. Поскольку, по его словам, в Японии нет ни одного случая, когда это заболевание протекало бы в тяжелой форме. Не исключено, деликатно сказал он, что речь идет о "различиях в наших системах лечения". Хотя и в самом Китае, добавим от себя, есть интересные штучки. Даже по официальным данным, в целом по стране смертность от нового коронавируса - где-то 2,1% от заболевших. А в очаге эпидемии - почти пять. Хотя это, возможно, эффект блокады и неловко устроенного карантина.»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вспышка китайского коронавируса угаснет сама в течение года»: эксперт дал прогноз по распространению новой болезни

Микробиолог Михаил Супотницкий заверил, что стоит сохранять спокойствие, изучая информацию из Азии [видео]

Узники «Бриллиантовой Принцессы» — «КП»: Наша цель — выжить, а русских тут около 50-ти

Пассажиры «лайнера с коронавирусом» рассказали kp.ru, что сейчас происходит на зараженном судне (подробности)