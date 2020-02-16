Ударила ножом в шею: дочь экс-главы разведки США арестована за убийство
Дочь бывшего директора национальной разведки США Джона Негропонте арестована по обвинению в убийстве первой степени. 27-летняя София зарезала своего друга Юсефу Расмуссена, с которым выпивала вечером в четверг, 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба полиции округа Монтгомери штата Мэриленд.
Девушка была арестована правоохранителями прямо на месте преступления. В экстренные службы обратился друг 24-летнего погибшего, который стал свидетелем его гибели.
Он рассказал, что София Негропонте и Юсефа Расмуссен поссорились во время просмотра телевизора. Сначала случилась потасовка, после чего молодые люди успокоились, но через некоторое время они вновь начали конфликтовать, и девушка достала нож из ящика.
По словам свидетеля, София полоснула друга по шее, а потом сразу закричала "Мне очень жаль" и начала просить его не умирать.
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ИСТОЧНИК KP.RU