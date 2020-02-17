В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:10:58+03:00

В России могут появиться умные светофоры, которые снизят аварийность с участием пешеходов Фото: Олег ЗОЛОТО

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Минтранс озаботился снижением показателя аварийности с участием пешеходов. Для того, чтобы справиться с данной проблемой, на городских улицах появятся «умные» помощники.

Речь идет о сразу нескольких новинках - планируется активнее внедрять шумовые полосы, приподнятые «зебры», оборудованные датчиками движения «умные» светофоры и британскую систему «Дружелюбный переход» (Puffin Crossing).

Последний считывает движение на «зебре» и не включает красный, если люди в опасной зоне. Как только пешеходный переход пуст - загорается разрешающий сигнал для автомобилей.

Еще одним способом достижения цели могут стать средства непрямого воздействия: зигзагообразное движение автомобилей, сужение полос либо сокращение их количества, отмечают в РосдорНИИ.

Этот способ вызвал особенно много нареканий со стороны автомобилистов. Подобные способы хороши для городов с большой протяженностью дорог, в Москве это может привести к дополнительным пробкам. Аналогичных последствий стоит ждать от приподнятых пешеходных переходов, пояснил "Известиям" координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

На некоторых московских улицах уже есть экспериментальные образцы - “зебры” совмещены с «лежачим полицейским». Суть конструкции заключается в том, что переход приподнимается над землей за счет создания трапециевидной неровности — например, с помощью дополнительного слоя асфальта. В итоге скорость потока падает на 20%, что позитивно отражается на статистике аварийности.

Будущие нововведения сейчас активно обсуждают и концу 2020 года обещают представить изменения в действующие ГОСТы. По подсчетам ведомства, если все рекомендации будут учтены, то количество ДТП с пешеходами в отдельных случаях можно будет снизить на 15–24%.

ИСТОЧНИК KP.RU