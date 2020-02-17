2020-02-17T08:10:58+03:00
Общество

В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»

«Умные» нововведения снизят число аварий с участием пешеходов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России могут появиться умные светофоры, которые снизят аварийность с участием пешеходовВ России могут появиться умные светофоры, которые снизят аварийность с участием пешеходовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Минтранс озаботился снижением показателя аварийности с участием пешеходов. Для того, чтобы справиться с данной проблемой, на городских улицах появятся «умные» помощники.

Речь идет о сразу нескольких новинках - планируется активнее внедрять шумовые полосы, приподнятые «зебры», оборудованные датчиками движения «умные» светофоры и британскую систему «Дружелюбный переход» (Puffin Crossing).

Последний считывает движение на «зебре» и не включает красный, если люди в опасной зоне. Как только пешеходный переход пуст - загорается разрешающий сигнал для автомобилей.

Еще одним способом достижения цели могут стать средства непрямого воздействия: зигзагообразное движение автомобилей, сужение полос либо сокращение их количества, отмечают в РосдорНИИ.

Этот способ вызвал особенно много нареканий со стороны автомобилистов. Подобные способы хороши для городов с большой протяженностью дорог, в Москве это может привести к дополнительным пробкам. Аналогичных последствий стоит ждать от приподнятых пешеходных переходов, пояснил "Известиям" координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

На некоторых московских улицах уже есть экспериментальные образцы - “зебры” совмещены с «лежачим полицейским». Суть конструкции заключается в том, что переход приподнимается над землей за счет создания трапециевидной неровности — например, с помощью дополнительного слоя асфальта. В итоге скорость потока падает на 20%, что позитивно отражается на статистике аварийности.

Будущие нововведения сейчас активно обсуждают и концу 2020 года обещают представить изменения в действующие ГОСТы. По подсчетам ведомства, если все рекомендации будут учтены, то количество ДТП с пешеходами в отдельных случаях можно будет снизить на 15–24%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества
В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям
Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая
"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»
Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама
В России увеличилось на 20 процентов число секс-преступлений против детей
ЦБ хочет скорректировать список причин для блокировки счетов
Самолет рейса Уфа-Пхукет перенаправили в Москву по техническим причинам
США испытали баллистическую ракету Trident II
NBC: Трамп требовал убить сына Усамы бен Ладена
Специалисты рассказали, в каких регионах России выше качество жизни
Столтенберг: НАТО ведет «интенсивные и открытые» дискуссии с Россией
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1 770
Трамп заявил Эрдогану, что Россия не должна поддерживать Асада и действия сирийской армии в Идлибе
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1696
На Северном Кавказе начались масштабные военные учения
Военные инспекторы из США, Эстонии и Литвы пролетят над Россией
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек
Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии
Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов