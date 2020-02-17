Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества
Россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Отдохнуть от работы можно будет с 22 по 24 февраля.
Сам праздник в 2020 году выпадает на воскресенье, а потому выходной было решено перенести на понедельник. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.
Следующая сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале марта. Вся страна будет отвечать Международный женский день. Сайт kp.ru писал, что граждан также ожидают три выходных - с 7 по 9 марта.
Праздничные дни в 2020 году
Стоит отметить, что сокращенный рабочий день вводится лишь в том случае, если праздник наступит уже на следующий день. Так что уйти домой на часик пораньше в пятницу, 21 февраля, навряд ли получится.
Обо всех выходных и праздничных днях в последнем зимнем месяце читайте в путеводителе "Комсомолки".
ИСТОЧНИК KP.RU