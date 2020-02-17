2020-02-17T09:27:58+03:00
Общество

Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества

В 2020 году праздник выпал на воскресенье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиян ждут длинные выходные в связи с Днем защитника ОтечестваРоссиян ждут длинные выходные в связи с Днем защитника ОтечестваФото: Мария АНАНОВА
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Россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Отдохнуть от работы можно будет с 22 по 24 февраля.

Сам праздник в 2020 году выпадает на воскресенье, а потому выходной было решено перенести на понедельник. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале марта. Вся страна будет отвечать Международный женский день. Сайт kp.ru писал, что граждан также ожидают три выходных - с 7 по 9 марта.

Праздничные дни в 2020 году

Праздничные дни в 2020 году

Стоит отметить, что сокращенный рабочий день вводится лишь в том случае, если праздник наступит уже на следующий день. Так что уйти домой на часик пораньше в пятницу, 21 февраля, навряд ли получится.

Обо всех выходных и праздничных днях в последнем зимнем месяце читайте в путеводителе "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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