Эксперт прокомментировал новый способ кражи персональных данных

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:37:10+03:00

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Опасность нового метода заключается в том, что при совершении платежей пользователем чаще всего происходит идентификация с помощью мобильного телефона, который привязан к паспортным данным. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что этот способ кражи персональных данных сложный, но эффективный.

«Одновременно с этим подобные системы работают с базами данных различных абонентов сотовых компаний, из которых они путём математического анализа получают более достоверные сведения о номерах телефонов пользователя, о привязке к ним паспортных данных и соответствующих платёжных инструментов», — цитирует Вехова RT.

Ранее о выявлении нового способа хищения персональных данных пользователей сообщила газета «Известия». Эксперты рассказали изданию, что кража происходит с помощью технологии, позволяющей определить номер телефона пользователя, который зашел на тот или иной сайт с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU