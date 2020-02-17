2020-02-17T12:04:49+03:00
Общество

В России на тереть выросло число пользователей мобильного интернета

За последние пять лет в стране появилось 40 миллионов новых абонентов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России выросло число пользователей мобильного интернетаВ России выросло число пользователей мобильного интернета
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Количество новых абонентов мобильного интернета за последние пять лет выросло почти на 40 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Минкомсвязи и Росстата.

Так, в конце сентября 2019 года было зафиксировано 144 миллиона активных абонентов, в то время как в сентябре 2014 года пользователей мобильного интернета было около 106 тысяч. Таким образом число абонентов за этот период вырос на 36%.

При этом в пресс-службе Росстата отметили, что в данном случае учитывается не число людей, а количество сим-карт, на которых подключен доступ в интернет. В результате, статистика приравнивает используемые сим-карты к количеству абонентов.

«В данном показателе учитываются только активные сим-карты. Предполагается, что одно и то же лицо может использовать несколько сим-карт, как своих, так и предоставленных работодателем», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства RT.

Напомним, ранее стало известно, что в России появился новый способ воровства персональных данных. С помощью новой технологии мошенники получают доступ к данным пользователей мобильного интернета по их номеру телефона, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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