Названы регионы с самым большим количеством абонентов мобильного интернета

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:11:27+03:00

Чаще всего в интернете с мобильного сидят москвичи

Чаще всего «сидят» в Сети москвичи, а реже всего — жители Севастополя

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В Росстате подсчитали, какое количество абонентов пользуется мобильным интернетом в российских регионах. Как оказалось, больше всего пользователей, которые заходят в интернет через мобильное устройство, зафиксировано в Москве. Здесь на конец сентября 2019 года зарегистрировано до 27 миллионов абонентов.

На втором месте с большим отрывом расположился Санкт-Петербург. Здесь мобильным интернетом пользуются 9,2 миллиона человек. На третьей строчке оказался Краснодарский край с показателем 6,7 миллиона абонентов, передает RT.

Далее в рейтинге расположилась Свердловская область (4,1 млн) и Татарстан (3,9 млн).

А вот меньше всего абонентов пользуются мобильным интернетом в Севастополе (11,7 тыс.), на Чукотке (50,8 тыс.), в Еврейской автономной области (129,7 тыс.), Магаданской области (145,3 тыс.) и Республике Алтай (190,6 тыс.).

Всего на конец сентября 2019 года в России было зарегистрировано 144 миллиона активных пользователей мобильного интернета.

Напомним, ранее стало известно, что в России появился новый метод кражи персональных данных. Мошенники получают доступ к личной информации абонента по его номеру телефона, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU