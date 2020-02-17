Минобрнауки разработает новую методику распределения бюджетных мест в вузах

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:21:32+03:00

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр Валерий Фальков

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Новая методика распределения бюджетных мест будет обнародована до 1 марта. Она предполагает существенное увеличение количества мест в региональных вузах.

- Что будет положено в ее основу? Первое – учет потребностей региональных рынков труда. Второе, понимание того, как развивается вуз. Если мы не даем бюджетные места, то мы оставляем сотрудников вуза без работы - кафедры, факультеты, институты, - рассказал в интервью «Комсомолке» министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Будет распределяться 509 тысяч бюджетных мест. Это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура.

В последние годы при распределении контрольных цифр приема больше бюджетных мест получала магистратура, а количество мест для бакалавров сокращалось.

- Сейчас будет корректировка. Общие подходы состоят в том, что количество бюджетных мест в бакалавриате и специалитете будет увеличиваться, - подчеркнул министр.

Полный текст интервью читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU