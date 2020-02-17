СК возбудил дело после того, как житель Подмосковья застрелил бывшую жену

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:43:46+03:00

Мужчина убил экс-супругу, а потом покончил с собой - на все это смотрел их 11-летний сын

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Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело после того, как в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа были найдены мертвыми женщина и женщина.

Сайт kp.ru писал, что 52-летний отец пятерых детей вынужден был жить вместе со своей бывшей супругой в комнате общежития из-за тяжелого материального положения. Они выпивали и часто ссорились.

В воскресенье, 16 февраля, очередной такой конфликт закончился выстрелами. Мужчина выпустил несколько пуль в голову и грудь своей сожительницы, а потом совершил суицид. Женщина погибли на глазах у своего 11-летнего сына. Именно поэтому дело расследуется по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

"С мальчиком работают психологи, оказывается вся необходимая помощь", - сообщается на сайте СК.

На момент инцидента этот ребенок был единственным, кто находился с родителями. Остальных детей дома не было. Старшие - сын и дочка - давно съехали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761185" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Селятино. Работа оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU