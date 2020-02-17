СК возбудил дело после того, как житель Подмосковья застрелил бывшую жену
Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело после того, как в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа были найдены мертвыми женщина и женщина.
Сайт kp.ru писал, что 52-летний отец пятерых детей вынужден был жить вместе со своей бывшей супругой в комнате общежития из-за тяжелого материального положения. Они выпивали и часто ссорились.
В воскресенье, 16 февраля, очередной такой конфликт закончился выстрелами. Мужчина выпустил несколько пуль в голову и грудь своей сожительницы, а потом совершил суицид. Женщина погибли на глазах у своего 11-летнего сына. Именно поэтому дело расследуется по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".
"С мальчиком работают психологи, оказывается вся необходимая помощь", - сообщается на сайте СК.
На момент инцидента этот ребенок был единственным, кто находился с родителями. Остальных детей дома не было. Старшие - сын и дочка - давно съехали.
Стрельба в Селятино. Работа оперативных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU