Гидрометцентр 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта, чтобы выразить своё "тёплое" отношение к женщинам

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:49:08+03:00

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Радио "Комсомольская правда", что порядка 25 лет назад в ведомстве решили прогнозировать температуру на 8 марта в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. По словам синоптика, делали это для того, чтобы выразить таким образом своё тёплое отношение к женщинам, поскольку в Цельсиях температура в этот день часто бывает отрицательной, а в Фаренгейтах - положительной.

- Пожалуйста, не удивляйтесь, что расчёты нашей службы показывают, что в марте будут отрицательные температуры. Ничего с этим не сделаешь, - заявил Вильфанд.

Синоптик также рассказал о прогнозах на текущую неделю. По его словам, "погода будет первоапрельская", хотя +5...+6 градусов - слишком тепло даже для начала второго весеннего месяца. Роман Вильфанд назвал такую температуру необычно тёплой и добавил, что в понижении до -5 весной нет ничего особенного.

ИСТОЧНИК KP.RU