Легендарного разведчика Ботяна похоронили на Аллее Героев на Троекуровском кладбище
Алексея Ботяна, легендарного советского разведчика, похоронили под залпы траурного салюта на Аллее Героев Троекуровского кладбища в Москве.
Герой России Алексей Ботян умер 13 февраля на 104-м году жизни. Его похоронили под звуки российского гимна. После этого почётный караул произвёл три залпа траурного салюта из карабинов.
- Он был человеком удивительной судьбы, отваги, мужества, настоящий патриот нашего Отечества, - заявил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России.
Алексей Ботян в 1939 году командовал зенитным орудием в польской армии, а в октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в "рельсовой войне" с января 1943 года - уничтожал коммуникации и линии связи в тылу противника. Позже он прошёл с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии в составе партизанской группы.
В 1945 году он смог узнать план нацистской армии о подрыве плотины водохранилища на реке Дунаец, благодаря которому вода должна была уничтожить Краков и остановить советских солдат. Разведчик сумел взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке.
Алексей Николаевич Ботян - прототип главного Героя повести Юлиана Семёнова "Майор Вихрь" и снятого по этой книге художественного фильма.
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ИСТОЧНИК KP.RU