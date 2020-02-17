Легендарного разведчика Ботяна похоронили на Аллее Героев на Троекуровском кладбище

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:03:19+03:00

Ушёл из жизни легендарный советский разведчик Алексей Ботян, который в 1945-м спас от гибели Краков Фото: Личный архив

Изменить размер текста: A A

Алексея Ботяна, легендарного советского разведчика, похоронили под залпы траурного салюта на Аллее Героев Троекуровского кладбища в Москве.

Герой России Алексей Ботян умер 13 февраля на 104-м году жизни. Его похоронили под звуки российского гимна. После этого почётный караул произвёл три залпа траурного салюта из карабинов.

- Он был человеком удивительной судьбы, отваги, мужества, настоящий патриот нашего Отечества, - заявил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России.

Алексей Ботян в 1939 году командовал зенитным орудием в польской армии, а в октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в "рельсовой войне" с января 1943 года - уничтожал коммуникации и линии связи в тылу противника. Позже он прошёл с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии в составе партизанской группы.

В 1945 году он смог узнать план нацистской армии о подрыве плотины водохранилища на реке Дунаец, благодаря которому вода должна была уничтожить Краков и остановить советских солдат. Разведчик сумел взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке.

Алексей Николаевич Ботян - прототип главного Героя повести Юлиана Семёнова "Майор Вихрь" и снятого по этой книге художественного фильма.

Путин выразил соболезнования родным легендарного разведчика Алексея Ботяна, в следующем году в России планируется начать «гаражную амнистию», доктор Комаровский раскритиковал президента Зеленского 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU