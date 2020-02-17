2020-02-17T18:22:27+03:00
Политика

«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцев

В Министерстве обороны незалежной пояснили отмену закона «О строевом уставе»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцев«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцевФото: REUTERS
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Отмена закона о «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины» не означает отказ от воинского приветствия «Слава Украине! - Героям слава!». Такое заявление сделали в Министерстве обороны незалежной.

«Министерство обороны Украины предоставляет разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование относительно отмены в украинской армии военного приветствия «Слава Украине! — Героям слава!», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В Минобороны страны пояснили, что после отмены соответствующего закона будет издан приказ военного ведомства, который «определит требования к выполнению воинского приветствия», но само приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!».

Новый законопроекта принят в связи с приведением нормативно-правовых актов Украины в соответствие с нормами и критериями членства в НАТО

Напомним, еще в 2017 году на Украине подписали закон о курсе на членство в Североатлантическом альянсу, что предусматривало реформирование секторов безопасности и обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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