«Слава Украине»: Украинская армия не откажется от приветствия бандеровцев

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Отмена закона о «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины» не означает отказ от воинского приветствия «Слава Украине! - Героям слава!». Такое заявление сделали в Министерстве обороны незалежной.

«Министерство обороны Украины предоставляет разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование относительно отмены в украинской армии военного приветствия «Слава Украине! — Героям слава!», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В Минобороны страны пояснили, что после отмены соответствующего закона будет издан приказ военного ведомства, который «определит требования к выполнению воинского приветствия», но само приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!».

Новый законопроекта принят в связи с приведением нормативно-правовых актов Украины в соответствие с нормами и критериями членства в НАТО

Напомним, еще в 2017 году на Украине подписали закон о курсе на членство в Североатлантическом альянсу, что предусматривало реформирование секторов безопасности и обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU