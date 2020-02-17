Литва проиграла восьмилетний спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:53:51+03:00

Литовская сторона также должна возместить российской компании все судебные издержки, которые составили 10,5 млн евро

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Власти Вильнюса проиграли в Верховном суде Швеции дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Литвы.

Верховном суд отклони апелляцию литовской стороны на невыгодное для неё решение Стокгольмского арбитража относительно условий закупок российского газа.

Решение Верховного суда Швеции обжалованию не подлежит. Суд также обязал Литву возместить «Газпрому» все судебные издержки, которые составили 10,5 млн евро.

Напомним, Вильнюс считал тарифы «Газпрома» на газ завышенными и с 2012 года отстаивал свою претензию к российской компании в Стокгольмском арбитраже. К 2016 году суд не нашел никаких нарушений, но признал, что был конфликт интересов, так как «Газпром» был поставщиком газа и, в тоже время, владельцем пакета акций литовской газораспределительной компании Lietuvos dujos, впоследствии реорганизованной.

ИСТОЧНИК KP.RU