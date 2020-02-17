Россиянка нашла почти миллион рублей в туалете самолёта

17 Февр. 2020 2020-02-17T23:25:32+03:00

Женщина нашла почти миллион рублей в туалете самолёта и попыталась их присвоить Фото: Евгения ГУСЕВА

Пакет с деньгами в прошлом году оставили пассажиры, летевшие на свадьбу в Германию

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Женщина, летевшая в самолёте рейса Томск – Москву обнаружила в туалете пакет, в котором находились 10 тысяч долларов и 5 тысяч евро (около миллиона рублей) и попыталась оставить найденные деньги у себя.

Глава Томского линейного отдела МВД России Вячеслав Трефилов сообщил, что свёрток с деньгами в туалете самолет оставили пассажиры, летевшие на свадьбу в Германию, которые совершали пересадку в Москве.

В итоге нашедшая деньги женщина стала фигурантом уголовного дела вернула всю сумму.

«В прошлом году было раскрыто преступление, когда граждане летели в Германию транзитом (из Томска – Ред.) через Москву на свадьбу и оставили в туалете пакет, в котором было 10 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Преступление было раскрыто», - передает РИА Томск слова Трефилова.

Напомним, в сентябре жительница Омска, ехавшая в поезде Москва-Мурманск, решила взять сумочку с 35 тыс. рублей в туалет, но отвлеклась в уборной и оставила сумочку. Когда вернулась - сумка была на месте, зато деньги пропали. Оказалось финансы украла проводница поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU