Все «успешные» экономики живут взаймы: Эксперты сравнили госдолги России, США и Японии

17 Февр. 2020 2020-02-17T23:27:48+03:00

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Западные рейтинговые агентства неоправданно занижают показатели экономического развития нашей страны. К такому выводу пришли российские эксперты, которые изучили положение России в мире и международных рейтингах, проведя четыре исследования: по экономике, энергетике, инновационному потенциалу и правам человека.

При этом специалисты в своих расчетах учитывали не только ВВП, но и другие важные показатели – например, государственный долг.

«И здесь у нашей страны заметное преимущество, поскольку все так называемые «успешные» экономики живут «взаймы»: у США этот показатель достигает 104% от ВВП, у Японии — 200%, в то время как у России он составляет всего 14%», - рассказала на организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах» член экспертной группы Анна Клименко.

Она отметила, что «по уровню устойчивости экономики Россия занимает второе место, уступая только Китаю», а уж по уровню развития энергетики и вовсе занимает «уверенное первое место», поскольку наша страна – единственная в мире, у которой нет в этой сфере дисбаланса, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU