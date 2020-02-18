В России создали прибор для обнаружения поддельного вина

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:36:01+03:00

Российские учёные запатентовали прибор, с помощью которого можно выявить синтетические красители в соках и винах Фото: Мария ЛЕНЦ

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Российские учёные запатентовали прибор, с помощью которого можно выявить синтетические красители в соках и винах.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко сообщил, что изобретение способно обнаружить некачественное вино, используя экспресс-анализ. Способ, благодаря которому проходит диагностика, запатентован институтом вместе со Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Донченко также рассказал в интервью РИА Новости, что ВНИИФТРИ готово к производству приборов, стоимость которых не будет "кусаться".

Директор ВНИИФТРИ также отметил, что экспресс-диагностика будет актуальная только для предварительной проверки и выявления подделки, при этом её будет недостаточно для обращения в суд. Существующую процедуру проведения контрольных анализов это не отменяет. Также прибор не подойдёт для проверки качества другого алкоголя. Кроме вина, он сможет обнаружить только красители в соках, чтобы потребитель понимал натуральный он или нет.

- Сам принцип работы прибора основан на изучении спектра света, который изменяется в зависимости от наличия растворённых в жидкости синтетических красителей, которых в водке нет, - рассказал Донченко.

ИСТОЧНИК KP.RU