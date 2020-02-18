2020-02-18T14:36:01+03:00
Общество

В России создали прибор для обнаружения поддельного вина

Он также сможет выявлять красители в соках
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Российские учёные запатентовали прибор, с помощью которого можно выявить синтетические красители в соках и винахРоссийские учёные запатентовали прибор, с помощью которого можно выявить синтетические красители в соках и винахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Российские учёные запатентовали прибор, с помощью которого можно выявить синтетические красители в соках и винах.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко сообщил, что изобретение способно обнаружить некачественное вино, используя экспресс-анализ. Способ, благодаря которому проходит диагностика, запатентован институтом вместе со Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Донченко также рассказал в интервью РИА Новости, что ВНИИФТРИ готово к производству приборов, стоимость которых не будет "кусаться".

Директор ВНИИФТРИ также отметил, что экспресс-диагностика будет актуальная только для предварительной проверки и выявления подделки, при этом её будет недостаточно для обращения в суд. Существующую процедуру проведения контрольных анализов это не отменяет. Также прибор не подойдёт для проверки качества другого алкоголя. Кроме вина, он сможет обнаружить только красители в соках, чтобы потребитель понимал натуральный он или нет.

- Сам принцип работы прибора основан на изучении спектра света, который изменяется в зависимости от наличия растворённых в жидкости синтетических красителей, которых в водке нет, - рассказал Донченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пошутившего про коронавирус в метро пранкера проверят на причастность к аналогичным розыгрышам в ТЦ
Пора домой: Аномально теплая зима заставит перелетных птиц вернуться на неделю раньше срока
Два человека ранены, один убит в результате взрыва в Дамаске
Россияне начнут покидать карантинный лайнер в Японии 19 февраля
ВЦИОМ: Большинство москвичей довольны качеством питания в школах
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков-провокаторов
Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами всех фракций Госдумы
Путин поддержал предложение по отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ
Символично: спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
Прокуратура Нидерландов не комментирует опубликованные журналистом документы по МН17
В России создали прибор для обнаружения поддельного вина
Южная Корея эвакуирует пятерых пассажиров Diamond Princess президентским спецбортом
Госдума приняла закон о разрешении показа нацистской символики без пропаганды
Зеленский созвал заседание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
В Кремле отреагировали на боестолкновения в Донбассе
Госдума приняла закон о бесплатном питании для младшеклассников
В Бангкоке неизвестный открыл стрельбу в торговом центре