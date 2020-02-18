2020-02-18T15:14:25+03:00
Политика

Символично: спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР

"Музыкальную паузу" устроила оппозиционер Елена Хошатрия [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер отреагировал на ситуацию с улыбкойСпикер отреагировал на ситуацию с улыбкойФото: скриншот с видео
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Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание парламента. Председатель законодательного органа Арчила Талаквадзе отчитывался о проделанной за 2019 год работе, когда в зале заиграла знакомая всем мелодия - гимн СССР.

"Музыкальную паузу" решила устроить депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хошатрия. Она включила песню через мегафоны и около минуты оказывала сопротивление другим парламентариям, которые в итоге все же выставили ее за дверь.

Таким способом оппозиция решила привлечь внимание к протесту, проходящему у стен здания. Дело в том, что во вторник должен быть рассмотрен вопрос о назначении Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора страны. Противники власти не поддерживают такой расклад.

К слову, сам Талаквадзе, выступление которого было зрелищно прервано, отреагировал на случившееся с юмором. На кадрах опубликованного в YouTube видео хорошо заметно, что, только заслышав знакомую мелодию, спикер начал улыбаться.

Политику ситуация показалась забавной, ведь как раз перед песней он говорил о тяжелом наследии политических оппонентов "Грузинской мечты" и обвинял оппозиционеров в том, что они не позаботились о мирном населении после конфликта 2008 года.

"Давайте похлопаем. Они вошли символично, давайте послушаем", - сказал Талаквадзе с трибуны.

В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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