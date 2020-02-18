2020-02-18T16:06:31+03:00
Общество

Пошутившего про коронавирус в метро пранкера проверят на причастность к аналогичным розыгрышам в ТЦ

25-летний парень упал на пол и вагоне и начал имитировать судороги
Юлия САЛЬНИКОВА
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Шутка пранкера не удаласьШутка пранкера не удаласьФото: Кадр видео
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Пранкера "с коронавирусом" из московского метро ждет, похоже, долгое судебное разбирательство. Ради лайков в Сети блогер решил "разыграть" пассажиров метро - зашел в вагон в маске, рухнул на пол и стал театрально изображать судороги, выкрикивая, что у него коронавирус. Видео разместил в соцсетях и стал ждать славы, и получил ее, но уже в качестве фигуранта дела по статье "Хулиганство".

На 25-летнего гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова зарержали. Сначала поместили под домашний арест, а позже меру пресечения изменили на содержание в СИЗО. Парню грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.

Но наказание может быть более строгим, если в полиции докажут причастность шутника к другим аналогичным видео в Сети:

- Следствие проверит информацию в отношении Кароматулло Джаборова о его причастности к совершению аналогичных деяний в столичных торговых центрах,- сообщили ТАСС в полиции.

Полиция задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в московском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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