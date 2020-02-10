В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:41:50+03:00

Безработным жителям столицы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве были задержаны еще двое участников "пранка" про коронавирус в метро. Безработным жителям столицы избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Напомним, инцидент в московском метро случился 2 февраля. Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759877" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в московском метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU