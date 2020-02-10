В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро
Безработным жителям столицы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве были задержаны еще двое участников "пранка" про коронавирус в метро. Безработным жителям столицы избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Напомним, инцидент в московском метро случился 2 февраля. Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.
Полиция задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в московском метро.
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ИСТОЧНИК KP.RU