Шойгу сообщил о росте напряжённости в Европе между Россией и НАТО

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:14:12+03:00

В Европе растёт напряжённость между Россией и НАТО, сообщил Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны заявил об этом после встречи глав военных и внешнеполитических ведомств России и Италии

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В Европе растёт напряжённость между Россией и НАТО, сообщил Министр обороны Сергей Шойгу.

- В Европе наряду с усилением напряжённости в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции, - рассказал Шойгу 18 февраля в Риме после встречи глав военных и внешнеполитических ведомств России и Италии.

- Для противодействия этим угрозам было бы полезно объединить усилия, - добавил Шойгу.

Он также назвал восстановление российско-итальянских контактов по линии военных ведомств важным моментом.

- Отказ от общения приводит к росту непонимания и непредсказуемости. Заверили итальянских коллег, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько они к нему готовы, - сказал Сергей Шойгу и добавил, что во время встречи обсуждались ситуации в Сирии и на севере Африки.

Министр обороны Италии сообщил, что диалог министров обороны и иностранных дел "заложил основу для того чтобы проводить на регулярной основе такого рода встречи".

ИСТОЧНИК KP.RU