Шойгу сообщил о росте напряжённости в Европе между Россией и НАТО
В Европе растёт напряжённость между Россией и НАТО, сообщил Министр обороны Сергей Шойгу.
- В Европе наряду с усилением напряжённости в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции, - рассказал Шойгу 18 февраля в Риме после встречи глав военных и внешнеполитических ведомств России и Италии.
- Для противодействия этим угрозам было бы полезно объединить усилия, - добавил Шойгу.
Он также назвал восстановление российско-итальянских контактов по линии военных ведомств важным моментом.
- Отказ от общения приводит к росту непонимания и непредсказуемости. Заверили итальянских коллег, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько они к нему готовы, - сказал Сергей Шойгу и добавил, что во время встречи обсуждались ситуации в Сирии и на севере Африки.
Министр обороны Италии сообщил, что диалог министров обороны и иностранных дел "заложил основу для того чтобы проводить на регулярной основе такого рода встречи".
ИСТОЧНИК KP.RU