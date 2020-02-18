Умерла Келли Накахара, актриса из сериала «Сабрина – маленькая ведьма»

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:10:41+03:00

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В США скончалась американская актриса Келли Накахара. Ей было 72 года. Последние минуты жизни артистка провела в своем доме в Пасадине, штат Калифорния. Информацию о смерти актрисы подтвердил её сын Уильям Уоллетт, передает Deadline.

Он же рассказал, что Келли Накахара долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Актриса родилась в 1950 году на гавайском острове Оаху. Впоследствии перебралась сначала в Сан-Франциско, а затем в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в киноиндустрии.

Известность Келли получила за роль медсестры Кейли Ямато в комедийном телесериале "МЭШ" ("M*A*S*H"). Она снялась во всех 167 эпизодах проекта. В качестве эпизодической актрисы также появлялась в таких культовых сериалах, как «Сабрина – маленькая ведьма», «Полиция Нью-Йорка» и «Проблемы роста». Кроме того, Келли играла в фильмах «Доктор Дулиттл», «Разгадка», «Вдребезги», «Амазонки на Луне» и «У нее будет ребенок».

ИСТОЧНИК KP.RU