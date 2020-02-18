2020-02-18T19:29:37+03:00
В мире

На Украине запретили фильм с Зеленским "8 первых свиданий" из-за Екатерины Варнавы

Смотреть, как президент просыпается в постели с Оксаной Акиньшиной нельзя ни в кинотеатрах, ни даже дома
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фильм запрещено показывать в кино и смотреть домаФильм запрещено показывать в кино и смотреть домаФото: кадр из фильма.
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Украинцам, чтобы нарушить закон, теперь можно просто посмотреть кино с Владимиром Зеленским. До политической карьеры он активно снимался в комедиях, одну из которых решением Госкино Украины запретили.

Речь идет о фильме, где Зеленский играет ветеринара, который половину фильма проводит в постели. По сюжету главные герои, партнершей будущего политика стала Оксана Акиньшина, просыпаются в одной постели. Но запретили кино не из-за постельных сцен и даже не из-за того, что герой делает клизмы собакам. Не угодила Госкино Украины Екатерина Варнава.

Россиянка внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Под запретом актриса оказалась потому что посещала Крым и выступала там после референдума 2014 года. Комедия запрещена для демонстрации и распространения, теле- и кинопоказа,а также публичного коммерческого видео, домашнего видео.

В России картина прошла без особого аншлага в кино в 2014 году. Зрители призывали бойкотировать комедию из-за "антироссийской позиции" актера.

8 Первых свиданий .В прокате : с 8 марта 2012 Жанр: романтическая комедия Вера и Никита ничего не знают друг о друге. Они даже никогда не виделись. Вера (Оксана Акиньшина) - успешная телеведущая - собирается выйти замуж за Константина (Денис Никифоров), известного теннисиста. Никита (Владимир Зеленский) - врач-ветеринар - предложил руку и сердце Илоне, заведующей крупной клиники пластической хирургии (Екатерина Варнава). Их выбор безупречен и соответствует заданным параметрам. Однажды вечером они отправляются отметить свои успехи в личной жизни. Вера - в компании своих подруг. Никита -- со своими друзьями. Но утром Вера и Никита просыпаются в одной постели... Решив, что это последствия слишком веселой вечеринки, молодые люди поспешно разъезжаются в разные стороны. Но следующим утром все повторяется, только дни меняются в календаре... Где бы они ни заснули, они проснутся вместе! в ролях: Владимир Зеленский, Оксана Акиньшина, Денис Никифоров, Екатерина Варнава, Светлана Ходченкова, Евгений Кошевой, Сабина Ахмедова, Игорь Жижикин, Олеся Железняк, Виктор Васильев, Виктория Боня, Мария Петровская приглашенные звезды: "Город 312" и Сосо Павлиашвили

ИСТОЧНИК KP.RU

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