В Госавтоинспекции сообщили о снижении количества ДТП и детских травм на дорогах

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:14:00+03:00

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В январе 2020 года произошло на 3,4% меньше аварий с участием детей, чем в январе 2019 года. При этом, число погибших и раненых в них детей также сократилось на 21,6% и 2,4% соответственно. Всего в 1 206 ДТП, погибли 29 детей и получили травмы 1359. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" сообщил Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он также рассказал журналисту Антону Челышеву, что ситуация вызывает серьезную озабоченность в Госавтоинспекции, поскольку 29 человек – это целый класс, которого не стало всего за один месяц.

- Мы стремимся предпринять весь спектр мер, чтобы снизить эти страшные цифры, - заявил полковник Хранцкевич.

Он также призвал родителей быть предельно внимательными при поездках с детьми и соблюдать скоростной режим, поскольку из 29 погибших 22 ребенка были пассажирами, а лишь 7 - пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU