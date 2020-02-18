Минпросвещения России и Госавтоинспекция введут безопасность на дорогах в школьные предметы

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:20:54+03:00

Рассказывать детям о ПДД будут на уроках Окружающего мира и ОБЖ

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Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Министерству просвещения утвердить до 1 марта федеральные государственные образовательные стандарты по обучению детей безопасности дорожного движения. Эти стандарты будут внедрены в программы первого и пятого класса с 2020/2021 нового учебного года. В создании обновлённой программы участвовала Госавтоинспекция.

При этом, с учётом загруженности школьников, для ПДД не создадут отдельный урок, а интегрируют его в уже существующие предметы. Основными занятиями для изучения безопасности на дорогах станут окружающий мир и ОБЖ.

Госавтоинспекция совместно с Рособрнадзором планируют проверять знания через Всероссийские проверочные работы в школах по наличию у учащихся знаний правил дорожного движения, а также старается снабдить образовательные организации необходимыми методическими материалами.

- Когда происходит ДТП "по собственной неосторожности" ребёнка, где он нарушил правила дорожного движения, перешёл не в зоне пешеходного перехода или выехал на дорогу на велосипеде, мы приходим совместно с органами образования в школу и смотрим, как там выстроена данная работа. Проверяем, проходят ли занятия, проходят ли "минутки по безопасности", - рассказал журналисту Антону Челышеву Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич, полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он также рассказал в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда", что в этом году Госавтоинспекция планирует провести в 10 регионах работу, чтобы научить правильно использовать разработанную в 2019 году методику по просвещению детей навыкам безопасного поведения на дорогах созданную в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU