Во Внуково аварийно приземлился самолет с открытой стойкой шасси

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:45:19+03:00

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В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet. Как сообщают экстреннные службы, у лайнера были технические проблемы - не убралась передняя стойка шасси. Из-за этого экпипаж запросил у диспетчера разрешение на посадку.

Как сообщают РИА Новости, самолет сел, несмотря на открытую стойку шасси.

Посадка произошла благополучно. Помощь никому из пассажиров или экипажа не потребовалась. Самолет осматриваю техники, чтобы устранить причину технического сбоя. Лайнер совершил посадку в 21.20 по-московскому времени. Причиной мог стать отказ программного обеспечения.

В апреле 2019 года пилоты успешно посадили в Москве самолет, летевший из Уфы. У лайнера также произошел отказ механизма шасси - самолет сажали с опушенными стойками шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU