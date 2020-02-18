Во Внуково аварийно приземлился самолет, на котором может находиться министр промышленности Денис Мантуров

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:34:29+03:00

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В аэропорту Внуково совершил экстренную посадку самолет, следующий из Берлина. У лайнера техническая неисправность - датчики показали неисправность шасси и системы кондиционирования. На борту может находиться министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Самолет следует из Берлина в Москву, сработал датчик неисправности системы кондиционирования,- сообщил источник ТАСС.

В 22.19 воздушное судно в штатном режиме совершило посадку в аэропорту Внуково. Как сообщает Интерфакс, капитан связался с диспетчером, когда самолет был в воздухе, доложил о неисправности. Однако, информация о неисправности не подтвердилась.

Лайнер благополучно приземлился, никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась. В экстренных службах не подтвердили информацию, что посадка 18 февраля была в аварийном режиме, сообщений о неполадках SSJ-100 им не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU