Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана служившим в ВСУ в Крыму военным

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:49:44+03:00

Граждане республики, имеющие общий стаж службы 20 лет и более, являются ветеранами военной службы

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Президент Владимир Путин подписал закон о военных, проживающих в Крыму и Севастополе. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, статус ветерана военной службы получают в том числе военные, проходившие службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, которые были дислоцированы в Крыму.

Статус ветерана военной службы получают проживающие в Крыму военные, чей военный стаж в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ, 20 лет и более, военные, имеющие государственные награды, знаки отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации.

После получения статуса военные Крыма могу рассчитывать на ряд социальных гарантий, которые имеют ветераны военной службы в России. Например, льготы при получении жилья, налоговые льготы. Права военных закреплены Федеральным законом «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU