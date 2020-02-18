В Таджикистане построят пять русскоязычных школ
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России с Таджикистаном о строительстве и техническом оснащении пяти русскоязычных школ в республике.
Отмечается, что преподавание в этих школах будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.
Пять общеобразовательных учреждений появятся в ближайшие годы в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде на выделенных Таджикистаном под застройку земельных участках.
В подписанном президентом РФ Документе указано то, что обе стороны будут ориентироваться на приоритетность использования оборудования российского производства.
Уточняется, что межправительственное соглашение сроком на пять лет было подписано в Москве 17 апреля 2019 года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Госдума РФ приняла закон о зачислении сестер и братьев в один детсад или школу. Поправки внесут в Семейный кодекс и закон об образовании.
ИСТОЧНИК KP.RU