В Таджикистане построят пять русскоязычных школ

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:48:29+03:00

Путин подписал закон о ратификации соглашения Москвы и Душанбе о строительстве и техническом оснащении новых учебных заведений

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России с Таджикистаном о строительстве и техническом оснащении пяти русскоязычных школ в республике.

Отмечается, что преподавание в этих школах будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Пять общеобразовательных учреждений появятся в ближайшие годы в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде на выделенных Таджикистаном под застройку земельных участках.

В подписанном президентом РФ Документе указано то, что обе стороны будут ориентироваться на приоритетность использования оборудования российского производства.

Уточняется, что межправительственное соглашение сроком на пять лет было подписано в Москве 17 апреля 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Госдума РФ приняла закон о зачислении сестер и братьев в один детсад или школу. Поправки внесут в Семейный кодекс и закон об образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU