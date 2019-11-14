14 Нояб. 14:05 2019-11-14T15:09:04+03:00

Госдума приняла закон о зачислении сестер и братьев в один детсад или школу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поправки внесут в Семейный кодекс и закон об образовании

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Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении ребенка в детсад или начальную школу, где уже учатся их родные сестры или братья.

Соответствующие поправки внесут в Семейный кодекс и закон об образовании.

Примечательно, что во время первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их ближайшие родственники.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что ко второму чтению было решено распространить действие поправок и на детские сады.

Он отметил, что принятие данного законопроекта сделает положение о праве детей учиться вместе со своими братьями и сестрами общим для всех регионов, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом в России увеличили детские пособия для ряда семей. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Согласно закону, большее количество семей в стране смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU