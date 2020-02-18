Общественники поддержали упрощение процедуры получение сертификата маткапитала

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:54:46+03:00

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Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова оценила предложение правительства упростить процедуру получения сертификата на материнский капитал. Данное решение общественница назвала “хорошим знаком и движением вперед”.

- Когда рождается ребёнок, родителям очень сложно собирать множество документов. Если можно будет просто принести справку о рождении ребёнка, а сотрудники сами поднимут оставшиеся необходимые документы, это сильно упростит возможность оформления, - отметила Летова.

Если новый порядок будет утвержден, то сертификат станет возможно получить почти в автоматическом порядке.

- Это совершенно правильная позиция и она облегчит жизнь гражданам. Достаточно предоставить свидетельство о рождении, а остальное органы смогут проверить самостоятельно, - комментирует RT Ольга Леткова.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил об упрощении процедуры получения маткапитала. Собрать все необходимые документы можно будет на основании выписки из роддома.

ИСТОЧНИК KP.RU