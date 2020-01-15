Маткапитал на первого ребенка и выплаты на детей до 7 лет: Как президент предложил изменить поддержку семей

Послание Федеральному собранию президент начал с вопросов демографии. Поддерживать рождаемость предлагается финансово. Поскольку, как известно и как еще раз подчеркнул Владимир Путин, 70-80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми.

Попробуем разобрать по пунктам, что предлагается изменить.

МАТКАПИТАЛ

-Первый ребенок

СЕЙЧАС: маткапитал не выплачивается.

БУДЕТ: 466 617 рублей на ребенка, родившегося после 1 января 2020 года.

Если потом родится еще один, появится право на дополнительные 150 тысяч.

-Второй ребенок

СЕЙЧАС: 466 617 рублей

БУДЕТ: 616 617 рублей

-Третий ребенок и дальше

Тут правила остаются прежними: если на второго ребенка семья маткапитал не получала (он родился раньше, чем начала действовать программа), то получит его на третьего. Но теперь уже в объеме 616 617 рублей.

Кроме этого, семья, где родился третий ребенок с середины 2019 года имеет право на списание части долга по ипотеке — в пределах 450 тысяч рублей.

ВАЖНО. Программа маткапитала будет продлена, как минимум, до конца 2026 года (сейчас действует до 31 декабря 2021 года). Сумму маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией.

ДОПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С НЕВЫСОКИМИ ДОХОДАМИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754803" frameborder="0"></iframe> Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет.Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

СЕЙЧАС. Ежемесячные выплаты на ребенка — до того, как ему исполнится 3 года.

С 1 января 2020 года их могут получить семьи, где средний доход на человека (включая родившегося ребенка) меньше ДВУХ прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Размер выплаты - прожиточный минимум для ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это около 11 тысяч рублей.

БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет. Она появится предположительно задним числом, с 1 января 2020 года. На эту доплату смогут претендовать семьи с доходом на человека ниже ОДНОГО прожиточного минимума в регионе.

Размер будет таким:

2020 год — половина регионального прожиточного минимума для ребенка (в среднем по стране — 5,5 тысяч рублей;

2021 год и дальше — региональный прожиточный минимум для ребенка (в среднем по стране — около 11 тысяч тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754805" frameborder="0"></iframe> Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента

Владимир Путин предложил увеличить маткапитал и внести правки в Конституцию (подробности)